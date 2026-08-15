Klasické sprchové kouty dostávají konkurenci. Italské řešení dělá koupelnu vzdušnější

Když se řekne „italská sprchová vanička“, většina lidí si představí luxusní koupelnu z designového časopisu. Jenže realita posledních dvou let vypadá jinak. Tohle řešení, sprcha integrovaná přímo do podlahy, bez vyvýšeného vstupu, s liniovým nebo bodovým odtokem a často jen jednou skleněnou stěnou místo celého opláštění, si nachází cestu do běžných rekonstrukcí malých koupelen v paneláku i cihlových bytovkách.
Proč právě teď
Čísla z renovací v letech 2024–2025 ukazují jasný posun. Podle
americké studie Houzz 2025 tvoří takzvané wet rooms, koupelny s podlahovou sprchou bez vaničky, už 16 % všech renovovaných koupelen, meziročně o tři procentní body více. V USA 68 % domácností při rekonstrukci zohledňuje speciální potřeby přístupnosti a 39 % zvětšuje sprchový prostor. Britská data jsou ještě výmluvnější: walk-in sprchy tvoří 14 % nových instalací, nízkoprahové sprchy dalších 29 %. A pro 77 % britských renovujících je klíčovým požadavkem snadné čištění a dezinfekce.
Nejde tedy o módní vlnu z Instagramu. Čtyři faktory se sešly najednou: tlak na bezbariérovost, potřeba opticky zvětšit malé koupelny, požadavek na jednodušší údržbu a konečně lepší technická dostupnost nízkoprofilových odtoků a systémových hydroizolací, které realizaci usnadňují.
Co přesně získáte, a co ztratíte
Klasický sprchový kout má dveře, panty, těsnění, profily a rohy. Každý z těchto detailů je místo, kde se hromadí vodní kámen, nečistoty a v horším případě plísně. Geberit na svých stránkách výslovně upozorňuje, že právě rohy a okolí pantů jsou kritická místa. Italská varianta tyto detaily redukuje na minimum: kontinuální podlaha, jedna pevná skleněná stěna, žádné dveře.
Výhody oproti klasickému koutu:
Bezbariérový vstup bez prahu Méně profilů a spár k čištění Vizuálně otevřenější a prostornější koupelna Jednodušší přístup pro osoby s omezenou pohyblivostí
Co naopak walk-in řešení samo o sobě neřeší, je rozstřik vody. Otevřená sprcha neznamená „bez skla za každou cenu“; rozumně navržená přepážka nebo skleněná stěna pomáhá držet vodu v mokré zóně. A počáteční investice bývá vyšší než u prefabrikovaného koutu, protože k ceně skla přibude žlab, úprava podlahy a víc mokrých prací.
Cenově přitom samotné skleněné stěny vycházejí srovnatelně. Ravak nabízí Walk-In Free Set 120 od 14 390 Kč, zatímco klasický rohový kout Chrome 80 × 90 stojí 15 824 Kč. Rozdíl dělá odvodnění: vpusť od 890 Kč, plastový žlab kolem 3 890 Kč, žlab ke stěně až 8 790 Kč. K tomu připočtěte práci na spádu, hydroizolaci a skladbě podlahy.
Panelák jako hlavní překážka
Tady přichází střízlivý protiargument. Ne každá koupelna je na podlahovou sprchu připravená. Rozhodující je konstrukční výška podlahy, tedy prostor mezi stropní deskou a nášlapnou vrstvou. Pokud je nižší než hloubka vodního uzávěru sifonu, instalace buď není možná, nebo bude komplikovaná a drahá. Geberit na to upozorňuje přímo ve svém průvodci rekonstrukcí.
V panelových domech bývá situace nejsložitější. Ravak v technických materiálech doporučuje přizvat statika nebo stavebního technologa a upozorňuje, že zapuštěný žlab může být v panelácích nedoporučený. Současně ale nabízí žlab Zebra se stavební výškou pouhých 75 mm a průtokem 30 litrů za minutu, právě pro rekonstrukce s omezeným prostorem.
Praktický checklist pro výběr řemeslníka:
Chtějte reference konkrétně na sprchy v úrovni podlahy Nechte předem posoudit skladbu podlahy a výšku pro sifon Ověřte, jak bude řešeno napojení hydroizolace na stěnu, podlahu i odtok Trvejte na systémových komponentách (Geberit, wedi, Schlüter), ne na improvizaci Hlídejte polohu odtoku v nejnižším místě a správný spád Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Když se to pokazí
Nekvalitní hydroizolace u podlahové sprchy není kosmetický problém. Je to stavební porucha. Voda pronikající do podkladu způsobuje vlhkost, plísně a v krajním případě poškození nosných konstrukcí. Geberit u plísní v koupelně uvádí možné alergické reakce, podráždění kůže a dýchacích cest, v horším případě i zánět průdušek a astma. Schlüter mluví přímo o prevenci zatékání a selhání způsobených průnikem vody a vodní páry.
Paradoxně právě tady se ukazuje výhoda klasického koutu: pokud selže těsnění u dveří, vyměníte gumičku. Pokud selže hydroizolace pod dlažbou podlahové sprchy, bourá se podlaha.
Hodí se i do malé koupelny
Argument, že otevřená sprcha patří jen do velkých prostorů, neobstojí. Podle
britské studie Houzz 2025 má 39 % renovovaných koupelen méně než 5 m² a dalších 40 % mezi 5 a 10 m². Polovina amerických domácností, které vytvořily wet room, uvedla jako hlavní důvod lepší využití prostoru. AD Magazin doporučuje minimální rozměr sprchové zóny 90 × 90 cm, pro komfortní bezbariérové řešení alespoň 120 × 120 cm.
Na podlahu volte keramické dlaždice s protiskluzností R10 až R12. Velkoformátová keramika s méně spárami usnadňuje údržbu. Hladké, vysoce lesklé povrchy v mokré zóně jsou riziko, a to platí dvojnásob u otevřené sprchy bez vaničky.
Na českém trhu přitom nejde o žádný exotický import. Ravak má samostatnou kategorii Walk-In s řešeními na míru i vlastními žlaby a vpustmi, Geberit nabízí kompletní české produktové a montážní podklady pro sprchy v úrovni podlahy. Označení „italská vanička“ je spíš mediální zkratka než technický termín; v e-shopech ji najdete pod hesly walk-in, bezprahová nebo sprcha v úrovni podlahy.
Kdo řeší rekonstrukci stárnoucí koupelny a chce prostor, přístupnost a čistší linie, má v podlahové sprše silnou alternativu. Kdo chce nejnižší rozpočet a nulové riziko, že mu voda uteče za roh, ten ať zůstane u klasického koutu, a nebude litovat.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková