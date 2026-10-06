Klasické radiátory mizí z Česka. Tato vychytávka vyhřeje místnost podobně jako slunce

Představte si, že vstoupíte do místnosti a pocítíte příjemné teplo, aniž byste viděli jediný radiátor. Žádné objemné topné těleso u stěny, žádné trubky, žádné odvzdušňovací ventilky. Místo toho jen nenápadná deska připomínající obraz nebo zrcadlo.
Takto vypadá moderní způsob vytápění, který si nachází cestu do českých domácností. Infračervené panely slibují revoluci v topení, ale skutečnost bývá složitější než reklamní slogany. Kdy se jejich pořízení vyplatí a kdy naopak může vést k vysokým účtům za elektřinu?
Teplo, které dorazí dřív než teplý vzduch
Klasické topení funguje tak, že radiátor ohřívá vzduch ve svém okolí. Ten stoupá ke stropu, postupně se ochlazuje a klesá zpět. Celá místnost se tak prohřívá pomalu, protože musí projít velkým objemem vzduchu.
Infračervený panel pracuje jinak. Vyzařuje tepelnou energii formou záření, které prochází vzduchem, aniž by ho výrazně ohřívalo. Teprve když dopadne na člověka, nábytek nebo stěnu, mění se na teplo. Proto můžete cítit příjemný pocit na kůži už během několika minut, zatímco teploměr ve vzduchu ještě neukazuje výraznou změnu.
Tento princip připomíná slunění na jaře – i když je venku chladno, na přímém slunci je příjemně. Povrchová teplota panelů se obvykle pohybuje mezi 80 až 100 stupni Celsia, proto je nutné umístit je mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.
Není to však čistě sálavé vytápění. Část energie se šíří i klasickým způsobem přes vzduch. Poměr závisí na konstrukci konkrétního modelu – na materiálu, zadní izolaci i umístění v místnosti.
Designový prvek místo topného tělesa
Největší viditelnou výhodou je vzhled. Panel může vypadat jako hladká bílá deska, stylové zrcadlo nebo dokonce obraz s vlastní fotografií. V moderně zařízeném bytě splyne se stěnou, v koupelně může sloužit zároveň jako funkční zrcadlo.
Stropní varianty šetří místo u stěn a neomezují rozmístění nábytku. To oceníte zejména v malých bytech, garsonkách nebo pracovnách s velkými okny. Zároveň eliminují riziko, že by vysoká skříň nebo pohovka bránily šíření tepla.
Pozor ale na bezpečnost. Pro koupelny je nutný stupeň ochrany minimálně IP44, který zaručuje odolnost proti stříkající vodě. Ne každý model je určený pro vlhké prostředí, a ne každý nástěnný panel lze bezpečně instalovat na strop.
Údržba je přitom jednoduchá – žádné odvzdušňování, žádná kontrola tlaku ani vody. Stačí občas otřít povrch suchou nebo lehce navlhčenou utěrkou po vypnutí a vychladnutí.
Kde fungují nejlépe a kde naopak zklamou
Infračervené topení dává největší smysl v dobře izolovaných budovách s nízkými tepelnými ztrátami. V pasivním nebo nízkoenergetickém domě, kde stačí malé množství energie na udržení teploty, mohou panely fungovat jako hlavní zdroj vytápění.
Výborně poslouží také jako doplňkové topení v nepravidelně využívaných místnostech – v pracovně, kde trávíte jen několik hodin denně, v hostinském pokoji nebo v koupelně, kterou chcete rychle prohřát před večerním koupáním.
Díky samostatné regulaci můžete vytápět jen ty místnosti, které skutečně používáte. Přes den pracovna, večer obývák, před spaním koupelna. Ložnice nebo nevyužitá místnost mohou zůstat chladnější. Úspora ale nevznikne automaticky – pokud necháte všechny panely zapnuté naplno celý den, účet za elektřinu vás nepříjemně překvapí.
Naopak ve starém nezatepleném domě s velkými tepelnými ztrátami může být provoz infrapanelů jako hlavního topení finančně náročný. Teplo rychle uniká okny, střechou i stěnami, a elektrické vytápění patří k nejdražším způsobům pokrytí vysoké spotřeby energie.
Problematické mohou zůstat studené rohy, místa za nábytkem nebo tepelné mosty, kam infračervené záření přímo nedopadá. Tam se může i nadále tvořit kondenzace, pokud je v místnosti vysoká vlhkost.
Výkon nelze určit jen podle metrů čtverečních
Běžně se setkáte s doporučením typu „80 wattů na metr čtvereční v zateplené místnosti".
Takové tabulky ale ignorují zásadní rozdíly mezi jednotlivými prostory. Dvě místnosti stejné rozlohy mohou mít zcela odlišnou potřebu tepla podle počtu venkovních stěn, velikosti oken, kvality izolace, výšky stropu i orientace ke světovým stranám.
Starší byt s jednoduchými okny a nízkou kvalitou zateplení může vyžadovat dvojnásobný až trojnásobný výkon oproti novostavbě. Místnost v přízemí se chová jinak než pokoj v patře pod střechou.
Pokud plánujete infrapanely jako hlavní zdroj tepla, návrh by měl vycházet z výpočtu tepelných ztrát každé místnosti zvlášť. Teprve pak lze určit potřebný výkon a počet panelů. Jinak riskujete, že buď zamrznete, nebo utratíte zbytečně moc za elektřinu.
Elektrická energie bez tepelného čerpadla
Infračervený panel je odporové elektrické topení. Každá spotřebovaná kilowatthodina elektřiny se promění v jednu kilowatthodinu tepla. To zní efektivně, ale ve srovnání s tepelným čerpadlem je to málo.
Tepelné čerpadlo dokáže z jedné kilowatthodiny elektřiny získat tři až čtyři kilowatthodiny tepla, protože využívá energii z venkovního vzduchu, země nebo vody. Při celoročním vytápění celého domu proto může být provoz tepelného čerpadla výrazně levnější.
Na druhou stranu je pořizovací cena infrapanelů nižší a instalace jednodušší. Nepotřebujete venkovní jednotku, vrty do země ani rozsáhlé úpravy topného systému. Konečné rozhodnutí by mělo vycházet z porovnání investičních i provozních nákladů na několik let dopředu.
Důležité je také zkontrolovat elektrickou instalaci. Pokud má celý byt nebo dům topit infrapanely, jejich společný příkon může přesáhnout kapacitu starých rozvodů. V některých případech bude nutné posílit okruhy, jištění nebo dokonce celou přípojku.
Mýty o zdraví a prachu
Prodejci často zdůrazňují, že infrapanely méně víří prach než klasické konvektory. To může být pravda, protože sálavé topení vytváří slabší proudění vzduchu. Z toho ale nelze vyvozovat zázračné zdravotní účinky.
Panely nečistí vzduch, neodstraňují alergeny ani nevyřeší problémy s prachem. Prach v domácnosti zůstává, jen se možná méně zvedá. Pravidelné větrání a úklid zůstávají stejně důležité jako dříve.
Podobně zavádějící jsou tvrzení o vysoušení vlhkých stěn. Infrapanel může zvýšit teplotu povrchu stěny, což sníží riziko kondenzace na místech, kam záření dopadá. Pokud ale vlhkost vzniká kvůli zatékání, vzlínání spodní vody nebo nedostatečnému větrání, panel příčinu neodstraní.
Zajímavostí je, že při krátkém intenzivním vyvětrání nedochází k tak velkým ztrátám tepla jako u konvektorů. Teplo je totiž naakumulované v pevných předmětech a stěnách, ne pouze ve vzduchu, který vyměníte.
Kdy se vyplatí a kdy ne
Infračervené panely nejsou univerzální náhradou radiátorů. Jejich největší přednosti vyniknou v dobře izolovaných stavbách, v malých bytech, v nepravidelně využívaných místnostech nebo jako doplněk k jinému topnému systému.
Výhodou je nenápadný design, úspora místa, jednoduchá údržba a možnost samostatné regulace každé místnosti. Nevýhodou může být vysoká spotřeba elektřiny při celodenním provozu ve špatně izolovaném domě.
Před rozhodnutím si nechte spočítat tepelné ztráty a porovnejte předpokládané náklady s jinými variantami vytápění. Teprve pak poznáte, jestli vám infrapanely skutečně ušetří peníze, nebo jen místo na stěně.
Zdroje článku: sita.sk, oko24.cz, srovnejto.cz, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý