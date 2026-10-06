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Klasické radiátory mizí z Česka. Tato vychytávka vyhřeje místnost podobně jako slunce

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Hladké panely na stěnách nebo stropu dokážou vytopit místnost bez tradičních topných těles. Fungují na principu sálání tepla, podobně jako sluneční paprsky. Jsou ale skutečně úspornější než běžné radiátory?
Klasické radiátory mizí z Česka. Tato vychytávka vyhřeje místnost podobně jako slunce

Klasické radiátory mizí z Česka. Tato vychytávka vyhřeje místnost podobně jako slunce

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 06.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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