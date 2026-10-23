Klasické pudinkáče už nepeču – spirálky s pudinkem chutnají mnohem líp a doma zmizí dřív, než stihnou vychladnout

Představte si líné víkendové odpoledne, kdy se vám ke kávě zachtělo něčeho sladkého, ale obyčejné koláče vás tentokrát nelákají. Z trouby vytahujete máslové spirálky z kynutého těsta s krémem, jejichž vůně naplní celou kuchyni a přiláká ke stolu každého, kdo jde právě kolem. Na povrchu jsou krásně dozlatova upečené, jednotlivé vrstvy se při rozlomení jemně oddělují a uvnitř čeká sladká náplň s příjemnou vanilkovou vůní. Každé sousto nabízí spojení křehkého máslového těsta a hebkého krému, které se skvěle hodí k šálku kávy i čaje. Pokud rádi zkoušíte nové podoby domácího pečiva, právě tyto spirálky mohou být příjemným zpestřením vašeho obvyklého sladkého repertoáru.
Máslové spirálky z kynutého těsta s krémem připomínají takzvané cruffiny, moderní pečivo, které spojuje prvky francouzského croissantu a klasického muffinu. Croissant je známý svými křehkými vrstvami těsta, zatímco muffin propůjčuje cruffinům jejich typický tvar. Výsledkem je originální sladké pečivo s výrazným spirálovitým vzhledem, které zaujme nejen na řezu, ale i při prvním zakousnutí. V moderních pekárnách se cruffiny připravují v mnoha podobách a plní se vanilkovým krémem, čokoládou, pistáciovou náplní nebo ovocnými krémy. Domácí příprava nabízí možnost přizpůsobit si náplň podle vlastní chuti a vytvořit pokaždé trochu jinou dobrotu.
Právě náplň dává máslovým spirálkám pokaždé jiný charakter. Klasický vanilkový krém je jemný a příjemně sladký, čokoládová varianta potěší milovníky výraznějších chutí a pistáciový krém dodá pečivu zajímavý oříškový tón. Pokud dáváte přednost svěžejším dezertům, můžete sáhnout po citronovém krému nebo hustší malinové náplni. Zajímavou možností je také krém z mascarpone nebo lískooříšková pomazánka. Hotové spirálky podávejte samotné nebo lehce poprášené moučkovým cukrem. Nejlépe chutnají čerstvé, kdy vynikne jejich křehký povrch, měkký vnitřek a chuť zvolené náplně.
Do mísy nalijte mléko a vodu, přidejte rozdrobené droždí, cukr a vanilkový extrakt. Vše promíchejte a nechte chvíli stát, aby se droždí začalo rozpouštět. V jiné míse smíchejte hladkou mouku se solí a připravenou tekutou směs k ní přilijte.
Suroviny zpracujte v hladké těsto a přibližně 20 minut ho nechte odpočinout. Poté postupně zapracujte změklé máslo a pokračujte v hnětení, dokud nebude těsto pružné a hladké. Nechte ho dalších 10 minut odpočívat, poté mísu zakryjte a těsto nechte přibližně 1 hodinu kynout.
Mezitím připravte máslo na vrstvení. Studené máslo nakrájejte na plátky, poskládejte je na pečicí papír do obdélníku o rozměrech přibližně 18 × 25 cm a přikryjte dalším papírem. Přes papír ho válečkem upravte do rovnoměrné vrstvy a uložte do lednice alespoň na 8 až 12 hodin, ideálně přes noc.
Vykynuté těsto zakryjte a uložte do lednice, aby se dobře vychladilo a lépe se s ním pracovalo. Během chlazení si připravte vanilkový pudinkový krém. Z mléka, vanilkového pudinkového prášku a cukru uvařte hustý pudink podle návodu na obalu.
Do horkého pudinku vmíchejte máslo a důkladně promíchejte, aby vznikl hladký krém. Povrch zakryjte potravinářskou fólií přímo na pudinku, aby se nevytvořil škraloup. Nechte ho úplně vychladnout a uložte do lednice.
Vychlazené těsto vyjměte z lednice a rozválejte na obdélník přibližně 25 × 36 cm. Doprostřed položte připravenou máslovou vrstvu a těsto přes ni přehněte tak, aby bylo máslo celé uzavřené. Těsto opatrně rozválejte na delší obdélník, přeložte na třetiny a otočte o 90 stupňů.
Těsto znovu rozválejte a opět přeložte na třetiny, aby vznikly jemné vrstvy. Zabalte ho do fólie a uložte na 60 minut do lednice, aby máslo zůstalo pevné a těsto se při dalším válení netrhalo.
Odpočinuté těsto rozválejte na obdélník přibližně 50 × 30 cm. Nakrájejte ho na dlouhé proužky široké asi 3 cm a podle potřeby je upravte tak, aby se daly spojovat po 2 kusech. Dvojice proužků položte přes sebe s přesahem přibližně 1 cm a lehce je přitlačte, aby při tvarování držely pohromadě.
Spojené proužky stočte do spirálek a vložte je do vymazaných otvorů muffinové formy. Formu zakryjte čistou utěrkou a nechte spirálky přibližně 60 minut kynout, dokud viditelně nezvětší svůj objem. Mezitím předehřejte troubu na 200 °C.
Spirálky vložte do předehřáté trouby a pečte 5 minut při 200 °C. Poté teplotu snižte na 170 °C a pokračujte v pečení přibližně 30 minut, dokud pečivo nezezlátne a vrstvy nebudou propečené. Upečené spirálky vyjměte z formy a nechte je částečně vychladnout.
Upečené spirálky nechte částečně vychladnout. Uprostřed každé spirálky opatrně vytvořte malý otvor, případně využijte přirozenou mezeru mezi stočenými vrstvami těsta, a pomocí cukrářského sáčku do něj vstříkněte vanilkový pudinkový krém. Nakonec pečivo poprašte moučkovým cukrem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová