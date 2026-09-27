Klasické prodlužky končí. Nahrazuje je tenhle nový systém skrytých zásuvek ze zahraničí

Titulek slibuje jeden zázračný vynález ze zahraničí, po kterém všechny šňůry v domácnosti zmizí. Ve skutečnosti se v zahraničí i u nás šíří praktičtější věc: způsob, jak dostat elektřinu přesně tam, kde stojí nábytek, a to bez kabelu nataženého přes celý pokoj.
Nejdřív nábytek, pak teprve zásuvky
Roky platilo jednoduché schéma. Zásuvky se osadily do stěn v obvyklé výšce a na pozdější rozestavění nábytku nikdo nemyslel. Teď se pořadí obrací. Do výkresu se nejdřív zakreslí, kudy povede sedací souprava, kam přijde lůžko a kde bude kuchyňský ostrůvek, a teprve podle toho se rozmístí přípojky.
Projektanti elektroinstalace proto radí vyřešit rozvody dřív, než se objedná nábytek. Pozdě naplánovaná zásuvka totiž snadno zapadne za skříň nebo obývací stěnu. Do pokoje se pak vrátí prodlužka, kterou měl nový byt vyřadit. Celá myšlenka stojí na jediném: proud má vytékat rovnou tam, kde ho spotřebič potřebuje.
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Nejvýrazněji se nový přístup pozná v kuchyni. Do pracovní desky se vsadí takzvaný pop-up modul ve tvaru válce nebo hranolu, který v klidu lícuje s povrchem. Zatlačením vyjede vzhůru sloupek, na kterém je hned několik zásuvek, takže si k němu přitáhnete třeba kávovar nebo tyčový mixér. Po práci ho zase spustíte dolů.
Nejvíc pomůže lidem s kuchyňským ostrůvkem, u kterého chybí okolní zeď pro běžnou zásuvku. Modul ovšem patří do bezpečné vzdálenosti od dřezu i varné desky a musí odpovídat normám i podmínkám výrobce. Vyřezávat otvor poblíž tekoucí vody svépomocí se nevyplácí a může to dopadnout zle.
Podlaha místo kabelu přes celý pokoj
V obývacím pokoji zlobí hlavně pohovka nebo křeslo postavené dál od stěn. Tady zabírá zásuvka v podlaze. Pod nášlapnou vrstvou je usazená krabice s odklápěcím krytem a běžnou zásuvkou uvnitř. Kryt nadzvednete, když chcete rozsvítit lampu nebo dobít telefon, jinak o něm skoro nevíte.
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Víčko se dá přelepit stejnou podlahovou krytinou jako okolí, takže s podlahou splyne. Kromě proudu tyhle boxy zvládnou vést i datové kabely, televizní signál nebo zvuk k reproduktorům.
Nabíječku schováte do stolu i nočního stolku
Stejná logika sedne na psací stůl. Do desky se vestaví modul, jehož víčko po sklopení lícuje se stolem. Když ho nadzvednete, nabídne dvojici až trojici zásuvek a často i porty USB-A a USB-C. Šňůry k monitoru a počítači navíc zmizí průchodkou pod desku.
V ložnici se hodí vývod nebo USB port na boku nočního stolku, klidně i ukrytý v jeho zásuvce. Mobil či hodinky večer zapojíte, kryt sklopíte a ráno je vyndáte nabité, aniž by po desce ležel jediný kabel. Pozor si dejte na výkon portů USB-C. Na telefon zpravidla stačí, notebook si přes ně nabít nemusíte.
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Kolem televize se šňůry množí nejrychleji. Herní konzole, soundbar, router i set-top box obsadí každý volný vstup rozdvojky. Kdo právě přestavuje bydlení, může za obrazovku i do televizní skříňky přivést několik napevno zapojených zásuvek. Propojení pak zůstane vzadu a zepředu po prodlužce nezbude ani stopa.
Jednotlivá řešení pro různé místnosti shrnuje následující přehled:
Místo v domácnosti Skryté řešení Kam se zapustí Kuchyň Vysouvací pop-up modul Do pracovní desky, dál od dřezu i varné desky Obývací pokoj Zásuvka pod odklápěcím krytem Do podlahy u pohovky nebo křesla Pracovna Sklopný či výsuvný modul s USB Do desky psacího stolu Ložnice Vývod nebo USB port Na bok nočního stolku či do jeho zásuvky Televize Pevné zásuvky Za obrazovku nebo do TV skříňky Prodlužku ale zatím nevyhazujte Přečtěte si také: Češi před zimou ve velkém vyhazují přímotopy. Našli způsob, jak vytopit celý byt za pár stovek měsíčně
I když titulek ohlašuje konec prodlužovaček, z domácností jen tak nezmizí. Uplatnění najdou při stěhování nábytku, u vánočních světel nebo když je proud narychlo potřeba jinde.
Britská organizace Electrical Safety First nicméně upozorňuje, že trvale stavět domácnost na prodlužkách a rozdvojkách se nevyplácí. Radí raději přizvat kvalifikovaného elektrikáře, který přidá další pevné zásuvky, a nikdy nespojovat prodlužky za sebe ani je nepřetěžovat.
Trvale postavit domácnost na prodlužkách a rozdvojkách zvyšuje riziko přetížení, které pevné zásuvky odstraní. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nejvíc vytěží každý, kdo má stavbu nebo rekonstrukci teprve před sebou. Do plánku si může zanést rozestavění nábytku a zjistit, že přívod patří o kus jinam, třeba doprostřed pokoje ke gauči. Zapojení pevných rozvodů ovšem vždy nechte na odborníkovi.
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Zdroje: https://www.earch.cz/technologie/clanek/podlahove-zasuvky-zbavi-interier-i-exterier-kabelu-a-prodluzovacich-snur, https://aktualityin.cz/proc-se-vyplati-planovat-elektroinstalaci-jeste-pred-navrhem-nabytku/, https://www.bauhaus.cz/blog/jak-v-dome-rozmistit-zasuvky, https://www.electricalsafetyfirst.org.uk/guidance/safety-around-the-home/extensions-and-leads/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/zasuvkovy-system-bez-prodluzovaciho-kabelu/
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