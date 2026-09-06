Klasické kvašení končí. Češi objevili způsob, jak zpracovat okurky za 10 minut bez sklenic i sterilace

Zavařovací sklenice, hrnce s vroucí vodou a hodiny strávené u plotny. Takhle vypadá české léto v mnoha domácnostech, jakmile dozrají okurky. Jenže stále víc lidí sahá po metodě, která tenhle rituál obrací naruby. Nepotřebuje sklenice, nepotřebuje sterilaci a hotová je za pár minut práce. Odkud se vzala a proč vlastně funguje?
Konec zavařovacích maratonů
Klasická cesta ke kyselým okurkám je zdlouhavá. Buď je člověk naskládá do sklenic, zalije horkým sladkokyselým nálevem a sterilizuje zhruba dvacet minut při teplotě kolem 80 °C, nebo se pustí do pravých kvašáků, které ve slaném láku zrají klidně deset až čtrnáct dní. Obojí má svoje kouzlo, ale taky svoje nároky na náčiní, čas a trochu zkušeností.
Klasické zavařování okurek si žádá sklenice, horký nálev i dvacet minut sterilace. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Právě proto láká jednoduchá alternativa, u které neušpiníte jediný hrnec. Okurky se naloží jen v uzavíratelném igelitovém sáčku, bez nálevu, bez vaření a bez jediné sklenice. Chuťově se blíží kvašákům, jsou jen o něco jemnější, a přitom je zvládne i úplný začátečník.
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Za tím vším stojí starý východoslovanský recept, který se dodnes připravuje na Ukrajině a v Polsku, kde ho znají pod názvem ogórki małosolne. Do českých kuchyní se dostává hlavně přes rodinné recepty a kuchařské weby a rychle si získává příznivce.
Princip je prostý. Okurky se nakládají takzvaně nasucho, tedy úplně bez připraveného láku. Solí se zasypou přímo v sáčku a šťávu, ve které se marinují, si vytvoří samy. Odpadá vážení nálevu, hlídání teploměru i čekání na to, až voda vychladne.
Proč se okurky v sáčku prosolí samy
Za všechno může sůl. Jakmile se dostane k nakrájeným koncům okurek, začne z nich vytahovat vodu. Ta se v sáčku promíchá se solí, česnekem a koprem a během pár hodin vznikne přirozený lák, ve kterém se okurky prosolí skrz naskrz. A protože se nic nevaří, dužnina okurky nepovolí a plod zůstane pevný a příjemně křupavý.
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Svoji roli hraje i mléčné kvašení. Stejný proces, díky kterému u pravých kvašáků vznikají probiotické bakterie prospěšné pro trávení a imunitu, se v malém rozjede i v sáčku. Právě proto okurky časem získají tu typickou nakyslou chuť.
Deset minut práce a hotovo do druhého dne
Samotná příprava zabere jen chvilku. Na kilo menších okurek nakládaček nebo salátovek si připravte:
tři stroužky česneku, dvě lžíce soli, kopr podle chuti.
Postup je jednoduchý:
Okurky nejdřív dobře opláchněte, krátce je nechte v míse se studenou vodou a pak je otřete dosucha. U každé ukrojte konec se stopkou, aby dokázala lépe pustit šťávu. Přerostlejší kusy si předem rozkrojte podélně na půlky. Vložte je do sáčku se zipem, zasypte solí a přihoďte nasekaný česnek a snítky kopru. Sáček uzavřete a v dlaních jím pořádně prohněťte, aby se sůl i bylinky dostaly ke každé okurce. Nakonec ze sáčku vytlačte co nejvíc vzduchu. Přečtěte si také: Zapomeňte na drahé odmašťovače. Odborníci označili 1 nejlepší způsob, jak vyčistit digestoř
Celé to trvá zhruba deset minut. Sáček pak stačí uložit do lednice a nechat odležet přes noc. Druhý den jsou okurky hotové a připravené třeba k večernímu grilování.
Aby zůstaly křupavé a bezpečné
Pár drobností rozhoduje o výsledku. Okurky by měly být pořád ponořené ve vlastní šťávě, jinak nasáknou chuť nerovnoměrně. Celé plody vydrží křupavé déle než nakrájené, a když z nich odříznete oba konce, zbavíte se případné hořkosti.
Jedno pravidlo ale nepodceňujte. Takhle rychle naložené okurky se nekonzervují na zimu, chybí jim ocet i sterilace, a proto se rychle kazí. Nechte je vždy v chladu, ze sáčku je vybírejte čistým příborem místo prstů a snězte je ideálně během tří až pěti dnů. Kdo chce zásobu na měsíce, ať zůstane u klasického zavařování nebo dlouhého kvašení.
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Zdroje: https://living.iprima.cz/bydleni/kuchyne/rychlokvasky-recept, https://www.jimejinak.cz/kvasaky-nakladane-okurky/, https://www.apetitonline.cz/jak-na/kvasene-nebo-sterilovane-rozlouskli-jsme-okurkovou-zahadu-vime-ktery-zpusob-je-lepsi-proc, https://varimedobroty.cz/recept/okurky-bez-zavarovani-s-koprem/, https://www.toprecepty.cz/clanky/3526-nakladane-okurky-ze-sacku-jejich-vyroba-je-snadna-a-pochutnavat-si-na-nich-muzete-uz-druhy-den/