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Klasické kvašení končí. Češi objevili způsob, jak zpracovat okurky za 10 minut bez sklenic i sterilace

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Zavařovací sklenice, hrnce s vroucí vodou a hodiny strávené u plotny. Takhle vypadá české léto v mnoha domácnostech, jakmile dozrají okurky. Jenže stále víc lidí sahá po metodě, která tenhle...
Klasické kvašení končí. Češi objevili způsob, jak zpracovat okurky za 10 minut bez sklenic i sterilace

Klasické kvašení končí. Češi objevili způsob, jak zpracovat okurky za 10 minut bez sklenic i sterilace

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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