Klasické bezé retro řezy jsem vylepšila o tento moderní rychlý krém a vznikl dezert, který na oslavě sklízel jednu pochvalu za druhou

Znáte chvíle, kdy se chystáte na rodinnou oslavu nebo čekáte návštěvu a chcete připravit něco, co na stole opravdu vynikne? Obyčejný moučník tentokrát nestačí a vy máte chuť nabídnout hostům dezert, který zaujme už při prvním pohledu. Vrstvené bezé s mascarpone a ořechy je přesně takovou sladkou tečkou. Několik křehkých sněhových plátů se střídá s jemným krémem, který voní po kávě a vanilce. Mleté vlašské ořechy dodávají bezé plátům plnější chuť a čokoládová dekorace podtrhuje slavnostní vzhled celého moučníku.
Bezé patří mezi oblíbené cukrářské základy evropské kuchyně. Připravuje se z bílků a cukru, které se vyšlehají do pevné lesklé pěny a následně se pomalu suší v troubě. Výsledkem jsou lehké sněhové pláty s křehkým povrchem, jejichž vnitřek může podle způsobu přípravy zůstat mírně vláčný. Právě tato struktura je pro vrstvené dezerty zajímavá, protože vytváří příjemný kontrast k jemným krémům. V našem receptu se do sněhové hmoty přidávají také mleté vlašské ořechy a instantní káva. Ořechy přinášejí lehce zemitou chuť a káva pomáhá vyvážit sladkost cukru.
Druhou důležitou součástí je mascarpone, italský čerstvý sýr vyráběný ze smetany. V cukrářství je oblíbený pro svou hustou, sametovou konzistenci a jemně nasládlou mléčnou chuť. Ve spojení se šlehačkou vytváří krém, který je příjemně lehký, ale zároveň dostatečně plný, aby doplnil křehké ořechové pláty. Kávové aroma a vanilka mu dodávají další chuťovou vrstvu, zatímco hořká čokoláda přináší jemnou hořkost, která příjemně kontrastuje se sladkým bezé.
Tento dezert se hodí především na slavnostní příležitosti, rodinné oslavy nebo nedělní posezení u kávy. Nejlépe chutná dobře vychlazený, když se krém propojí se sněhovými vrstvami a jednotlivé chutě se vzájemně doplní. Pokud máte rádi výraznější ořechové aroma, můžete vlašské ořechy nahradit lískovými. Kávovou chuť zase zvýrazníte trochou silnější kávy nebo větším množstvím instantní kávy rozpuštěné v malém množství vody. Při zdobení můžete kromě čokoládových hoblinek použít také nasekané ořechy nebo jemně nastrouhanou hořkou čokoládu. Kousek tohoto moučníku se výborně hodí k šálku espressa, ale díky jemnému krému a křehkým plátům si ho vychutnáte i samotný.
Bílky oddělte od žloutků a přelijte je do dokonale čisté a suché mísy. Začněte je šlehat na střední rychlost, dokud nevznikne jemná pěna. Poté postupně přisypávejte krupicový cukr po lžících a pokračujte ve šlehání, dokud nebude sníh pevný, lesklý a cukr se téměř nerozpustí.
K vyšlehanému sněhu přidejte bramborový škrob, citronovou šťávu a instantní kávu. Vše krátce a šetrně promíchejte stěrkou. Nakonec postupně zapracujte mleté vlašské ořechy tak, aby sněhová hmota zůstala co nejvíce nadýchaná.
Na 3 archy pečicího papíru si nakreslete kruhy o průměru 22 cm. Papír obraťte kresbou dolů a rozdělte na něj připravenou sněhovou hmotu. Každou část rozetřete do vyznačeného kruhu a povrch lehce uhlaďte. Snažte se vytvořit stejně vysoké pláty, aby se později dobře skládaly na sebe.
Bezé pláty vložte do trouby předehřáté na 140 °C a pečte přibližně 60–75 minut. Poté snižte teplotu na 110 °C a pokračujte v sušení dalších 20–30 minut. Po dokončení nechte pláty pomalu vychladnout. Musí být dostatečně pevné, aby se při skládání vrstev nelámaly.
Instantní kávu určenou do krému rozpusťte v jedné lžíci horké vody a nechte ji úplně vychladnout. Mascarpone, dobře vychlazenou smetanu ke šlehání a moučkový cukr vložte do mísy. Šlehejte na nižší až střední rychlost, dokud nevznikne hustý a pevný krém.
Do připraveného krému přidejte vychladlou kávu a vanilkový extrakt. Krátce prošlehejte, aby se obě suroviny rovnoměrně spojily s krémem. Dávejte pozor na příliš dlouhé šlehání, protože mascarpone se může snadno přešlehat a krém ztratit hladkou konzistenci.
Na servírovací podnos položte první bezé plát a rovnoměrně na něj rozetřete část kávového krému. Přikryjte druhým plátem, naneste další vrstvu krému a nakonec položte poslední bezé plát. Zbylý krém můžete použít na horní část dezertu nebo jej ponechat na ozdobení podle vlastního uvážení.
Hořkou čokoládu rozpusťte ve vodní lázni a nechte ji mírně zchladnout, aby nebyla příliš tekutá. Rozetřete ji v tenké vrstvě na pečicí papír. Jakmile začne tuhnout, ale zůstane ještě pružná, opatrně papír stočte do ruličky. Vložte jej na 15 minut do lednice a poté rozviňte, aby vznikly nepravidelné čokoládové hobliny a kudrlinky.
Čokoládovými dekoracemi ozdobte povrch dezertu. Hotový moučník uložte nejméně na 4 hodiny do lednice, aby krém zpevnil a vrstvy se propojily. Před podáváním jej nakrájejte ostrým nožem na jednotlivé porce.
Tip: Vzhledem k obsahu smetany a mascarpone uchovávejte vrstvený bezé dezert v lednici, nejlépe v uzavřené nádobě. Spotřebujte jej do 3–4 dnů.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová