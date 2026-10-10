Reklama
Klasická indukční deska je za zenitem (2026): Výrobci mají něco lepšího, vařit se bude rovnou na lincePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Představte si kuchyňskou linku, jejíž pracovní deska tvoří jednu hladkou plochu bez […]
Klasická indukční deska je za zenitem (2026): Výrobci mají něco lepšího, vařit se bude rovnou na lince
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 10.10.2026 03:23
Reklama
Víte, jaký důchod bere senior v Německu po 45 letech práce? Až to číslo uvidíte, zatají se vám dech
Valorizační dopis většinu českých důchodců nijak neohromí. Za západní hranicí ale existuje […]
Konec doplatku pro seniory. V lednu se změní a dostanou ho naposledy
Lednový důchod bývá na účtu o něco vyšší než ten, který dorazí […]
Slováci dostávají 13. důchod a můžou do penze odejít dříve. O tom se Čechům ani nesní
Dva lidé narození ve stejném roce, oba s dlouhou pracovní kariérou za […]
Češi vůbec neví, že do důchodu jde jít už v 60 letech a stejně dostat průměr. Je k tomu potřeba udělat tyhle věci
Hranice 60 let bývá pro spoustu lidí vysněným okamžikem, kdy by nejraději […]
Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
Ani rohlík, ani chleba. Češi po 60 objevili večeři z Řecka, po které spí celou noc a ráno nemají hlad
Bruneta v kuchyni
dnes, 03:39
4 min
Tohle pivo pije skoro každý 2. Čech: V pivovaru udeřila razie, hrozí mu tvrdý trest
Spotřebitelov.cz
dnes, 03:39
3 min
Takový byl velký návrat Avie: Česká náklaďáková legenda dostala druhou šanci
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 03:33
EU utahuje šrouby u hotovosti: Zastánci bankovek mají smůlu, od roku 2027 se mění pravidla
Spotřebitelov.cz
dnes, 03:32
4 min
Proč jdou lidé k volbám. Jedno téma tíží všechny, ukazují data
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 03:30
Reklama
V sobotu v 10:15 zatají celé Česko dech: Prima MAX nasazuje nejlepší dobrodružný nářez filmové historie
FAJNTIP.cz
dnes, 03:30
4 min
Nechceš na vojnu, jdeš sedět! Do Evropy se vrací tresty pro odpírače, důvod je jasný
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 03:30
Ze zákulisí policejního „pekla“, kde došlo k sebevraždám. Jak se likvidují „nepohodlní“?
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 03:30
Osvobození tu bolí dodnes. Těžce zkoušenou Osoblahu ani po volbách zázrak nečeká
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 03:30
Víte, co to je coul, píď nebo věrtel? Osvěžte své znalosti v kvízu
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 03:30
Reklama
Klasická indukční deska je za zenitem (2026): Výrobci mají něco lepšího, vařit se bude rovnou na lince
Spotřebitelov.cz
dnes, 03:23
4 min
Kořeněný hruškový závin s karamelem, skořicí a kakaovým těstem: Šťavnatý podzimní moučník
Cooky.cz
dnes, 03:13
4 min
Za Husáka stál pár Kčs, dnes za něj sběratelé dávají i 800 Kč. Tenhle kuchyňský mlýnek měl doma skoro každý
Bruneta v kuchyni
dnes, 03:09
4 min
Aktuální mapa pro české houbaře: Pokud vyrazíte jinam, nejspíše se vrátíte s prázdným košíkem
Cooky.cz
dnes, 03:05
3 min
Retro kvíz o vojně za socialismu: Kdo prošel povinnou službou, měl by dát všech 10 otázek bez chyby
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 02:58
2 min
Reklama
Nostalgický kvíz o zákuscích z 90. let: Pro pamětníky by 10/10 bodů neměl být žádný problém
Cooky.cz
dnes, 02:14
2 min
Nadýchaná citronová babeta, která provoní celou kuchyň a rozplývá se na jazyku
Cooky.cz
dnes, 01:04
4 min
Kreml odstřihl vlastní vojáky od Telegramu. Přes VPN ho podle Durova i tak denně otevírá 65 milionů Rusů
Centrum Extra: Mobil
9. 10. 2026, 23:22
4 min
Horký iPhone ještě nepatří do servisu. Apple schovává rady proti zahřívání do menu, kam vás telefon sám nepošle
Centrum Extra: Mobil
9. 10. 2026, 23:21
3 min
Levná Motorola zůstane navždy na Androidu 15? Moto G17 Power má slíbené jen bezpečnostní záplaty, a to do ledna 2028
Centrum Extra: Mobil
9. 10. 2026, 23:20
3 min
Reklama
SMSková šíje začíná u mobilu v klíně: předklon hlavy zvedne zátěž krční páteře z pěti až na 27 kilogramů
Centrum Extra: Mobil
9. 10. 2026, 23:19
4 min
Galaxy umí za jedinou noc spolykat až 30 procent nabití. Brzdu najdete v rutině, kterou Samsung schoval do nastavení
Centrum Extra: Mobil
9. 10. 2026, 23:18
4 min
Metin agent Muse tvrdil, že viděl jen notifikace. Novinář v databázi svého Macu našel stopy po tisících osobních zpráv
Centrum Extra: Mobil
9. 10. 2026, 23:11
4 min
Wi-Fi ukazuje plný signál, a stejně se seká? Aplikace WiFi Heatmap zdarma ukáže, které sousední sítě vám ucpávají kanál
Centrum Extra: Mobil
9. 10. 2026, 23:09
3 min
Alpské jezero s nejvyšší známkou za čistotu a stovkou vstupů zdarma. Na Attersee jedete z Budějovic necelé dvě hodiny
Centrum Extra: Ženy
9. 10. 2026, 23:08
4 min
Reklama
Vitrína, kterou lidé po revoluci vozili na sběrný dvůr, se vrací. Hledání poliček na drobnosti vyletělo o 852 %
Centrum Extra: Věda
9. 10. 2026, 23:04
4 min
Zemětřesení a vlna pohřbily faraonský přístav Thonis-Herakleion. Pod třemi metry jílu teď potápěči našli chrámový poklad
Centrum Extra: Věda
9. 10. 2026, 23:03
4 min
Na Islandu pršelo, ve Španělsku měli sto sekund. Tým z brněnského VUT zachytil koronální díru teprve podruhé
Centrum Extra: Věda
9. 10. 2026, 23:01
5 min
Levná Tesla z americké aukce může být past. Před dovozem prověřte baterii i to, co nehoda udělala s elektronikou
Centrum Extra: Věda
9. 10. 2026, 22:59
2 min
Hranolky namočené v cole kopírují trik z McDonald's. Půlhodinová lázeň nahradí dvě hodiny máčení ve vodě
Centrum Extra: Věda
9. 10. 2026, 22:57
5 min
Reklama
Ruce tlumí stres jinou cestou než běh. Po 45 minutách tvoření klesl kortizol i lidem bez výtvarného talentu
Centrum Extra: Věda
9. 10. 2026, 22:56
5 min
Vysočina měla vlastní lochnesku: zrůdné ryby z Vápenice u Žďáru. Hloubku 35 metrů noviny přehnaly víc než dvakrát
Centrum Extra: Věda
9. 10. 2026, 22:54
4 min
Havajský oblouk Hōlei se zřítil do moře bez jediného svědka. Láva, ze které ho vlny vytesaly, ztuhla ještě před Kolumbem
Centrum Extra: Věda
9. 10. 2026, 22:53
4 min
Kafemlejnek znovu zarachotí na Šumavě u Lipna. Motorák z roku 1948 pohání vzduchem chlazený dvanáctiválec Tatra
Centrum Extra: Věda
9. 10. 2026, 22:53
4 min
Omáčka Marcelly Hazan zastíní i večeře v restauracích. Stačí čtyři suroviny a cibuli před podáváním vylovíte
Centrum Extra: Věda
9. 10. 2026, 22:49
4 min
Reklama
Těžká skleněná váza z babiččiny obývací stěny může být Vízner. Doložený model se v aukci vyšplhá přes 15 tisíc korun
Centrum Extra: Věda
9. 10. 2026, 22:47
6 min
Miska soli na parapetu kapky na oknech chalupy sama nezastaví. V pokoji s 20 °C se sklo rosí už pod 12,6 °C
Centrum Extra: Věda
9. 10. 2026, 22:47
5 min
DAMD převléklo Hondu WR-V za hranatý Jeep Cherokee z osmdesátek. Nebarvený kit stojí v přepočtu 53 tisíc korun
Centrum Extra: Auto
9. 10. 2026, 22:44
3 min
Klimatizace v autech vyrobených před rokem 2017 zdraží. Od ledna 2027 EU pustí na trh jen polovinu plynů typu R134a
Centrum Extra: Auto
9. 10. 2026, 22:43
4 min
Zaplatil parkování u švédské nemocnice, a stejně skončil u soudu. Dvakrát zadaná SPZ ho stála přes 3 000 Kč
Centrum Extra: Auto
9. 10. 2026, 22:38
3 min
Reklama
Reklama
Bratr zraněného miliardáře Šebora: Jsme v Maroku, s prezidentem jsme do Česka neletěli
7 věcí, které v pornu vypadají sexy. V reálné posteli jsou často hlavně logistický problém
Pavlova dovolená: pochybnosti zůstávají. Důležitý detail prozradil Macinka
Pod pařížskou operou je opravdu „jezero“. Co je pravda na příběhu Fantoma opery?
Kohák svou partnerku před světem téměř schovává. Společně přitom vychovali dva syny
Reklama
Reklama