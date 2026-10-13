Klasická domácí roláda je jednoduchá na přípravu a na slavnostním stole udělá parádu

umí na první pohled vypadat jako něco, co patří spíš do cukrárny než na domácí plech. Jenže žádná velká alchymie v tom není. Roláda Piškot se hlavně nesmí vysušit a rolovat je potřeba ho ještě za tepla. Tahle varianta stojí na starém poměru, který se dobře drží v hlavě: 5 vajec, 5 lžic cukru a 5 lžic polohrubé mouky. Nic složitého, žádné listování sešitkem po babičce. navíc dost pomůže, když se vnitřní spirála nepovede úplně jako z Čokoládový krém výlohy.
Piškotová roláda se v domácích kuchyních plní ledasčím. , Marmeládou šlehačkou, máslovějším krémem, někdy vším trochu najednou. Mezi nejčastější patří šlehačková a čokoládová verze. Tady dostává prostor čokoládový krém, protože je hutnější, po vychlazení líp drží a roláda se s ním krájí klidněji. Jedna věc se ale ošidit nedá: plát nepečte dlouho. Přesušený piškot se při stáčení láme a ten zvuk praskajícího těsta si člověk zapamatuje rychle. Recept na jednoduchou piškotovou roládu
Doba přípravy: 35 minut Co potřebujeme
Těsto: 5 ks vajec 5 lžic cukru krupice 5 lžic polohrubé mouky
Čokoládový krém: 200 ml smetany ke šlehání 100 g hořké čokolády 1 lžíce cukru moučka Postup přípravy nadýchané piškotové rolády
1. Troubu předehřejte na
180 °C. Plech vyložte pečicím papírem a mějte ho po ruce, protože těsto pak není dobré nechávat zbytečně stát.
2.
Vejce s cukrem šlehejte, dokud nevznikne světlá a hustší pěna. Mouku přisypávejte po částech a vmíchejte ji opatrně, spíš stěrkou než razantním mícháním. Foto: Cooky.cz, Roláda nedrží jen tvar, ale i pozornost u stolu: Efektní moučník, který vypadá slavnostně a přitom není složitý
3. Těsto rozetřete na připravený plech v co nejrovnější vrstvě. Pečení trvá přibližně
8 až 10 minut. Jakmile plát jen lehce zezlátne, stačí.
4. Upečený piškot hned překlopte na čistou utěrku, stáhněte pečicí papír a ještě teplý plát zarolujte. Nechte ho tak několik minut odpočinout. Tenhle krok se nevyplácí přeskočit, při pozdějším plnění se pak těsto neláme tolik.
5. Mezitím zahřejte
smetanu, odstavte ji z plotny a rozmíchejte v ní nalámanou čokoládu s cukrem. Krém nechte chvíli stát, aby zhoustl.
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6. Roládu opatrně rozviňte, natřete ji
čokoládovým krémem a znovu stočte. Před krájením ji dejte nejméně na 30 minut do lednice.
TIP: Pokud má být náplň o něco lehčí, dá se část krému nahradit marmeládou. Chuťově to funguje dobře, i když čokoládová verze má pořád o něco výraznější charakter. Šlehačka, banán, nebo čistá čokoláda?
Roláda se šlehačkou je osvědčená klasika a není divu, že se objevuje v tolika domácích receptech. Je jemnější, působí lehčeji, ale taky rychleji povoluje. Pokud má roláda cestovat v krabici nebo čekat delší dobu na stole, není to vždycky nejjistější volba. Čokoládová náplň bývá pevnější a po noci v lednici se s ní většinou pracuje ještě lépe.
Dovnitř se dá položit také
banán. Výsledek pak připomene trochu retro moučník z rodinných oslav, takový ten, který mizel z tácu mezi chlebíčky a kávou. Jen je lepší nenechávat ho dlouho čekat a sníst roládu spíš čerstvou.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline