Klára Jandová z Rodinných pout slaví 47. narozeniny. Mateřství ji změnilo, dívčí úsměv a šarm jí ale zůstaly

Klára Jandová uhranula diváky jako hodná a skromná Eva Pokorná v Rodinných poutech. Na několik let pak z obrazovek zmizela kvůli výchově dcery, dnes už ale zase zkouší divadelní role a v neděli slaví 47. narozeniny. Mateřství ji sice změnilo a její postava je plnější, dívčí šarm a úsměv jí ale zůstal.
Princezny, dabing a Rodinná pouta
Před kamerou stála poprvé v devíti letech v televizní inscenaci Hodina angličtiny z roku 1988. Později hrála princezny, například v pohádkách Král sokolů nebo O Johance s dlouhými vlasy.
Její hlas dobře znají televizní diváci i z dabingu, propůjčila ho například Rory ze seriálu Gilmorova děvčata. Největší pozornost na sebe ale strhla v seriálu Rodinná pouta. Hrála milou a skromnou Evu Pokornou, první díly k obrazovkám přitáhly přes 1,6 milionu diváků a seriálový pár tehdy tvořila s Tomášem Krejčířem.
Od romantických hrdinek si ráda odskočila k jinému typu role, například do komedie Ro(c)k podvraťáků z roku 2006. „Prošla jsem castingem a roli jsem přijala hned. Jsem za ni moc ráda, je to krásná potvora,“ okomentovala tehdy natáčení.
Před kamerou se vdávala hned dvakrát. V Rodinných poutech si brala Tomáše Krejčíře a v Cestách domů Viktora Limra. „Oddávali nás totiž skuteční oddávající a matrikářka, takže obřad dostal punc opravdovosti,“ řekla ke svatbě v Cestách domů.
Návrat po mateřské pauze
V prosinci 2016 se jí s partnerem narodila dcera a herečka si vybrala pauzu. „Žijeme spolu už pár let. Všichni o sobě víme a vycházíme v pohodě,“ přiblížila domácí zázemí. „Byla jsem poslední roky hlavně maminka,“ zavzpomínala na přestávku.
Během mateřské občas dabovala a natočila rodinnou komedii Tady hlídáme my z roku 2021. V roce 2022 se před kamerou znovu potkala s Tomášem Krejčířem v sérii 1. MISE, kde nastoupili rovnou jako manželský pár.
O rok později začala zkoušet hru Mnoho povyku pro lajk v Divadle Na Jezerce. Inscenace je o sociálních sítích, které ona sama nemá, a kolegové jí tak se smíchem plánovali založit Instagram.
„Musí se to všechno používat střídmě a účelově. Všeho moc škodí,“ poznamenala. V roce 2024 namluvila jako vypravěčka dokumentární seriál My, občané Protektorátu.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (idnes, zeny.iprima, ahaonline, prozeny.blesk).