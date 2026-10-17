Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Klára Issová ze seriálu Na tělo vysvětlila, proč nemá děti. Po rozchodu změnila pohled na svůj život

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Herečka Klára Issová momentálně hraje v seriálu Na tělo. V soukromí se stáhla do ústraní, žije bez partnera a vysvětluje své důvody k samotářskému životu.
Klára Issová v seriálu Na tělo

Klára Issová v seriálu Na tělo

Zdroj: FOTO:Jaroslav Fikota / distr. Česká televize
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 12:46

Reklama
Další články z ReadZone
Petr Nárožný se po úrazu už na jeviště nevrátí. Volný čas dnes tráví s manželkou a vnučkami v Třěboni u Hřbitova
Petr Nárožný se po úrazu už na jeviště nevrátí. Volný čas dnes tráví s manželkou a vnučkami v Třěboni u Hřbitova
Příští týden v Ulici: Patrik se přizná k nevěře, ztracená důvěra a Sonin boj o spravedlnost
Příští týden v Ulici: Patrik se přizná k nevěře, ztracená důvěra a Sonin boj o spravedlnost

Nové díly v Ulici přinesou nečekané zvraty. Veronika odhalí Patrikovu nevěru a Naty zjistí šokující pravdu...

MasterChef Česko mění celou porotu. Soutěžící budou nově hodnotit Knedla, Pindur a řezník Absolon
MasterChef Česko mění celou porotu. Soutěžící budou nově hodnotit Knedla, Pindur a řezník Absolon

Soutěž MasterChef Česko představila novou porotu. Amatérské kuchaře budou hodnotit šéfkuchaři Jan Knedla a...

Tim Robbins z Vykoupení z věznice Shawshank slaví 68 let. Z mladého Andyho Dufresna je dnes bělovlasý muž
Tim Robbins z Vykoupení z věznice Shawshank slaví 68 let. Z mladého Andyho Dufresna je dnes bělovlasý muž

Americký herec Tim Robbins slaví osmašedesáté narozeniny. Od dob Vykoupení z věznice Shawshank prošel...

Linda Rybová slaví 51. Bouřlivé období po boku zpěváků vyměnila za dvacet let po boku Prachaře, po rozvodu si změnila jméno
Linda Rybová slaví 51. Bouřlivé období po boku zpěváků vyměnila za dvacet let po boku Prachaře, po rozvodu si změnila jméno

Linda Rybová právě slaví 51 a má za sebou nečekaný konec manželství. Své soukromí si po tichém rozchodu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

Web nabízí pestrou paletu článků o životním stylu, zdraví, vztazích, kultuře i aktuálních trendech. Obsah je kombinací praktických rad, odlehčených zajímavostí a inspirativních textů, které dokážou zaujmout široké publikum. Čtenáři tu najdou tipy do každodenního života, nápady pro volný čas i...

Všechny články tohoto autora →
ReadZone
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.