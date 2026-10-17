Klára Issová ze seriálu Na tělo vysvětlila, proč nemá děti. Po rozchodu změnila pohled na svůj život

Klára Issová momentálně hraje v komediálním seriálu Na tělo, mimo televizní kamery se však spíše stahuje do ústraní a velké společnosti se záměrně vyhýbá. V sedmačtyřiceti letech vysvětluje, proč si dosud nezaložila rodinu a co jí pomohlo překonat dřívější úzkosti po těžkém rozchodu.
Práce na novém televizním seriálu
Aktuálně ji diváci vídají vždy v pátek večer na stanici ČT1, kde se vysílá devítidílný seriál režiséra Jana Hřebejka Na tělo. V něm hraje po boku Tatiany Dykové, Bolka Polívky nebo Tomáše Měcháčka. Ačkoliv má za sebou přes osmdesát rolí a nedávno dotočila několik dalších projektů, v soukromí žije zcela samotářsky. Večírky nevyhledává a s partnerem nesdílí domácnost.
Důvodem je podle jejích slov i samotná profese, při které se obklopuje množstvím lidí a vydává spoustu energie. „Zjistila jsem, že k životu potřebuju hodně ticha a samoty. Mám ráda svou práci, ale člověk se při ní dost emočně vydává,“ řekla pro Aha! v souvislosti s tím, proč se nestala matkou. V minulosti si sice prošla fázemi, kdy se snažila vyhovět okolí a potlačovala vlastní potřeby, dnes už se ale krotit odmítá.
Zlom kolem čtyřicátých narozenin
Větší změna v jejím vnímání přišla přibližně před sedmi lety. Sama to zpětně hodnotí jako možné projevy krize středního věku. V té době se vzpamatovávala z rozchodu, měla méně pracovních nabídek a necítila ve svém životě stabilitu. Rozhodla se proto soustředit jen na sebe a péči o zahradu. Když následně přišla pandemie koronaviru, úplné odříznutí od společnosti u ní vyvolalo psychické potíže.
„Absence sociálních vazeb vyústila v úzkosti, ale zároveň v silné uvědomění, že nechci a nemůžu žít bez herecké práce,“ vysvětlila pro Novinky.cz. Znovu si uvědomila, že právě díky ztvárňování různých postav dokáže ze sebe dostat emoce a psychicky se uklidnit. Dnes zastává názor, že po mnoha letech na natáčení už ke svému životu neustálé střídání filmových štábů zkrátka potřebuje.
Výrazné role ve filmových produkcích
Svou první větší roli získala v šestnácti letech ve filmu Indiánské léto, kde z původních dvou set uchazeček na konkurzu zůstala jen ona a Tatiana Dyková. K herectví ji už v šesti letech nasměroval její tatínek Michel Issa, který pocházel ze Sýrie a vystudoval na pražské FAMU dokumentární režii. Později se snažila prosadit i v zahraničí. Natočila americký seriál Legenda po boku Seana Beana a v Maroku natáčela film Proč zabili Ježíše. Další mezinárodní projekty ale zastavila pandemie.
Issová dnes zkouší posouvat své herecké hranice jinak. Nedávno odjela do Los Angeles na pětitýdenní kurz Meisnerovy metody, která učí herce reagovat spontánně a vzdát se perfekcionismu. Letos v polovině října navíc vstoupil do kin film Divočina, ve kterém ztvárnila ženu prchající před násilnickým manželem.
Říjnový odpočinek na ostrově Boa Vista
Sama také často cestuje na vlastní pěst, což jí pomáhá získat prostor pro přemýšlení. Začátkem října vyrazila na dovolenou na Kapverdy. Na ostrově Boa Vista sledovala v noci mořské želvy, jak snášejí vejce do písku. Zaujalo ji také místní zvířectvo.
„Oslíci tu žijí divoce a v noci si hledají cestu na pozemek hotelu, kde spásají trávu tajně. Hlídači pak běhají s baterkama a vyhánějí je paprsky pryč,“ napsala k pobytu na svém Instagramu s tím, že na pláž vstávala už v šest hodin ráno a užívala si týden bez stresu.
Doma v Česku se snaží žít ohleduplně k přírodě. Kvůli nadměrnému lovu úplně přestala jíst tuňáka, omezila hovězí maso a nenakupuje věci přes internet, aby nepodporovala tvorbu zbytečných obalů a emisí z dopravy. Místo toho chodí do bezobalových obchodů, třídí přepálený olej a jezdí hromadnou dopravou. Svůj nynější životní styl hodnotí tak, že už nepotřebuje čekat na pochvalu okolí.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (ahaonline, novinky, novinky).