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Klára Havelková slaví 55. Po rozvodu s Ivanem Trojanem přišla o přátele, znovu se vdala a začala i zpívat

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Herečka Klára Havelková slaví pětapadesáté narozeniny. Po náročném rozvodu začala psát novou kapitolu a k překonání psychických potíží našla netradiční cestu.
Klára Havelková s manželem

Klára Havelková s manželem

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
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