Klapka odešel do Calgary a nečekaně si ho zamiloval. V nové sezoně NHL má v hlavě plán, o kterém nechce mluvit

Když Adam Klapka 10. června 2025 připojil podpis pod dvouleté prodloužení smlouvy s Calgary Flames, nešlo o žádný velký přestupový thriller. Žádná výměna, žádný nový dres. Klapka byl v organizaci Flames od května 2022, kdy přišel jako nedraftovaný volný hráč. Prodloužení jen stvrdilo to, co se rodilo postupně: z farmářského pendlera mezi AHL a NHL se stal hráč, kterého Calgary chce mít ve svém kádru. A Klapka chtěl být právě tam.
Z pendlera plnohodnotným NHLákem
Sezona 2024/25 pro něj znamenala 31 zápasů v prvním týmu a neustálé cestování mezi Calgary a farmou. Psychicky náročný koloběh, který zná každý hráč na hraně NHL rosteru. Ročník 2025/26 byl jiný. Klapka se dostal na soupisku Flames pro úvodní zápas sezony a zůstal nahoře. Celou sezonu. Sedmdesát devět zápasů, 6 gólů, 12 asistencí, 18 bodů. Čísla, která sama o sobě neoslní. Ale k nim patří 112 trestných minut a 295 hitů, v obou kategoriích patřil k lídrům týmu. Klapka se neprofiloval jako český ofenzivní kouzelník. Stal se tvrdým power forwardem dolních formací, hráčem, kterého soupeři neradi potkávají u mantinelu.
Pro srovnání: českou bodovou špičku NHL v sezoně 2025/26 tvořili Martin Nečas se 100 body, David Pastrňák rovněž se 100 body a Tomáš Hertl s 58 body. Klapka hrál úplně jinou ligu, doslova i přeneseně. Jeho hodnota se měřila jinak.
Co ho na Calgary tak chytlo
„Miluju to tady. Je to hezká aréna, led je skvělý,“ řekl Klapka v prosinci 2025 o domácím Saddledome. Prostá věta, ale upřímná. V rozhovoru ke stému zápasu v NHL v březnu 2026 šel dál, přiznal, že si zamiloval samotný rytmus NHL života v Calgary a chce v něm pokračovat „ještě hodně let“.
Co přesně ho drží? Veřejné zdroje nedovolují rozpitvat to na jednotlivé složky: město, kabinu, trenérský štáb, herní systém. Známe jen střípky. Jako mentora označuje spoluhráče Ryana Lomberga. Opakovaně mluví o tom, že stabilita v prvním týmu je psychicky „mnohem lepší“ než loňské létání nahoru a dolů. A Calgary mu tu stabilitu dalo. Někdy stačí právě tohle.
Plán, o kterém nechce mluvit
Před sezonou 2026/27 Klapka v rozhovoru pro iDNES potvrdil, že má v hlavě osobní cíle. A odmítl je prozradit. Žádné číslo, žádná konkrétní meta. Jen věta o tom, že „nějaké“ plány existují.
Jenže z jeho dalších výroků se mozaika skládá poměrně čitelně. V březnovém rozhovoru pro NHL.com/cs mluvil o větší minutáži a posunu výš v sestavě. Po sezoně pro Český hokej zmínil speciální týmy, přesilovku a oslabení, jako prostor, kam chce proniknout. Před kempem 2025 říkal, že je připravený hrát jakoukoli roli. Teď chce roli lepší.
Podle nás nejde o žádný smluvní thriller ani skrytou touhu odejít jinam. Kontrakt do konce ročníku 2026/27 má podepsaný, po sezoně 2025/26 nemohl být volným hráčem. „Tajný plán“ je spíš mentální rámec, osobní filtr, kterým si Klapka nastavuje laťku, aniž by ji veřejně vyhlásil. Nechce benchmark, ke kterému ho budou novináři měřit každý měsíc. Chce si ho nechat pro sebe a pak ukázat výsledek.
Cesta, která může inspirovat
Klapkův příběh není o hvězdném draftu ani o tučném kontraktu. Je o trpělivosti. Nedraftovaný hráč, který podepsal jako dvacetiletý nováčkovskou smlouvu, tři roky se prokousával farmou, a když dostal šanci nahoře, udržel se tam fyzičností, ochotou a disciplínou. Pro české hráče mimo absolutní elitu je to reálnější vzor než cesta Nečase nebo Pastrňáka.
Sám Klapka před sezonou 2025/26 přiznal, že druhá plná sezona bývá těžší. Věděl to dopředu. A přesto ji odjezdil celou, 79 zápasů bez odsunutí na farmu. Teď chce třetí. S větší rolí, víc minutami, místem ve speciálních týmech.
Jestli se mu to povede, uvidíme na ledě. Čísla v hlavě si nechává pro sebe, a možná je to ten nejchytřejší tah, který mohl udělat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka