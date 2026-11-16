Kinský patřil v Chorvatsku k nejlepším Čechům. Po další porážce promluvil o své budoucnosti v reprezentaci
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Kinský patřil v Chorvatsku k nejlepším Čechům. Po další porážce promluvil o své budoucnosti v reprezentaciZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 16.11.2026 12:00
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