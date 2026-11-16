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Kinský patřil v Chorvatsku k nejlepším Čechům. Po další porážce promluvil o své budoucnosti v reprezentaci

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Brankář Antonín Kinský předvedl při posledním utkání Ligy národů několik důležitých zákroků, české reprezentaci ale ani jeho výkon nestačil. Chorvatsko zvítězilo 2:1 a národní tým zakončil soutěž bez jediného bodu. Třiadvacetiletý gólman následně přiznal zklamání a vyjádřil se také ke své další pozici v mužstvu.
Kinský patřil v Chorvatsku k nejlepším Čechům. Po další porážce promluvil o své budoucnosti v reprezentaci

Kinský patřil v Chorvatsku k nejlepším Čechům. Po další porážce promluvil o své budoucnosti v reprezentaci

Zdroj: Wikimedia Commons
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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