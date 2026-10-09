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Kinovýhled: Milovník, ne bojovník a Wirbel. Do kin vstupují česko-slovenské debuty, které stojí za pozornost

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Máme tu další druhou říjnovou várku premiér. Kromě žhavých novinek můžete vyrazit také na jednu klasiku: NFA vrací do kin digitálně restaurovanou komedii Anton Špelec, ostrostřelec s Vlastou Burianem v hlavní roli. Současné filmy si tradičně představíme podrobněji.
Kinovýhled: Milovník, ne bojovník a Wirbel. Do kin vstupují česko-slovenské debuty, které stojí za pozornost

Kinovýhled: Milovník, ne bojovník a Wirbel. Do kin vstupují česko-slovenské debuty, které stojí za pozornost

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 13:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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