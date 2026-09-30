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Kinobox Daily: Zapomenutý thriller Vina Diesela. Příběh napraveného gangstera doprovázel chaos na place

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Osamělý mstitel (A Man Apart) je akčňák F. Garyho Graye. Pokračujeme v naší krasojízdě Vina Diesela, který na své kariéře ani na světě kinematografie tímto přírůstkem do své filmografie sice nezanechal žádnou větší známku, přesto ale bez debat stojí za zhlédnutí. Na film se můžete ve zpětném zhlédnutí podívat už teď.
Kinobox Daily: Zapomenutý thriller Vina Diesela. Příběh napraveného gangstera doprovázel chaos na place

Kinobox Daily: Zapomenutý thriller Vina Diesela. Příběh napraveného gangstera doprovázel chaos na place

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.09.2026 10:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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