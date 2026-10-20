Kinobox Daily: Zac Efron jako Ted Bundy trochu jinak. Podívejte se na Zlo s lidskou tváří

Mrazivé životopisné drama Zlo s lidskou tváří (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile) Joea Berlingera nahlíží na jednoho z nejznámějších sériových vrahů americké historie Teda Bundyho z unikátní perspektivy ženy, která s ním sdílela život – a to v podání Zaca Efrona a Lily Collins. Podívejte se na něj už teď ve zpětném přehrávání.
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Příběh se odehrává v 70. letech v Seattlu, kde se svobodná matka Liz Kendall (Lily Collins
) seznámí s pohledným a inteligentním studentem práv Tedem Bundym (Zac Efron
). Ted se brzy stane nejen jejím partnerem, ale také starostlivým otcem pro její malou dceru. Zdánlivá idyla se však rozpadne, když je zatčen hned za několik vražd. Rychle proti němu přibývají důkazy a jeho případ plní titulky novin. Bundy ale před soudem i veřejností rozehrává vlastní divadlo a díky svému šarmu dále uniká spravedlnosti, zatímco Liz se snaží přijít na to, kým její partner vlastně je.
Proč jsme film vybrali?
Zlo s lidskou tváří se na příběh Teda Bundyho dívá z neobvyklé perspektivy – místo detailního líčení jeho zločinů příběh servíruje z pohledu ženy, která se snaží smířit s tím, že její milovaný muž je dost možná sériovým vrahem. Režisér Joe Berlinger se Bundymu věnuje dlouhodobě a natočil třeba i dokumentární sérii Rozhovory s vrahem: Výpověď Teda Bundyho
. Trochu nečekaně, ale skvěle tady navíc obsadil do hlavní role romcomového idola Zaca Efrona, který okouzlujícího Bundyho ztvárnil na jedničku.
Zajímavost: V originále se film jmenuje Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, tedy extrémně zvrácený, otřesně zlý a odporný. Tato zdlouhavá fráze ale není jen tak ledajakým výmyslem scenáristů. Odkazuje na slova floridského soudce Edwarda Cowarta při vynášení Bundyho rozsudku smrti v roce 1979.
Kde sledovat:
V neděli 18. října od 22:00 na Prima MAX
, ve zpětném zhlédnutí, nebo online na některé z VOD
platforem uvedených v detailu
filmu.
Zdroj: Kinobox