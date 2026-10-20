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Kinobox Daily: Zac Efron jako Ted Bundy trochu jinak. Podívejte se na Zlo s lidskou tváří

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Mrazivé životopisné drama Zlo s lidskou tváří (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile) Joea Berlingera nahlíží na jednoho z nejznámějších sériových vrahů americké historie Teda Bundyho z unikátní perspektivy ženy, která s ním sdílela život – a to v podání Zaca Efrona a Lily Collins. Podívejte se na něj už teď ve zpětném přehrávání.
Kinobox Daily: Zac Efron jako Ted Bundy trochu jinak. Podívejte se na Zlo s lidskou tváří

Kinobox Daily: Zac Efron jako Ted Bundy trochu jinak. Podívejte se na Zlo s lidskou tváří

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 10:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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