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Kinobox Daily: Viggo Mortensen a Colin Farrell v útrobách zatopené jeskyně zachraňují Třináct životů

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V létě 2018 sledoval celý svět záchranu třinácti lidí uvězněných v zatopené jeskyni v Thajsku. Ron Howard z této známé události natočil napínavý thriller, který nestaví na jednom hrdinovi, ale na tisících lidí, kteří se na záchraně podíleli. Nečekejte klasický hollywoodský akčňák, Třináct životů je spíše fascinující exkurzí do jedné z nejšílenějších záchranných akcí, jaké se kdy povedlo uskutečnit.
Kinobox Daily: Viggo Mortensen a Colin Farrell v útrobách zatopené jeskyně zachraňují Třináct životů

Kinobox Daily: Viggo Mortensen a Colin Farrell v útrobách zatopené jeskyně zachraňují Třináct životů

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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