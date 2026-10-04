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Kinobox Daily: Sean Connery v Šamanovi nachází lék na rakovinu v neprobádané amazonské džungli

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Šaman (Medicine Man) je dobrodružné drama Johna McTiernana. Legendární režisér akčňáků jako Smrtonosná past, první Predátor nebo thrilleru Hon na ponorku se od čistého pumpujícího testosteronu přesunul blíže k žánru adventure a do hloubi (skoro) neprobádaného amazonského pralesa, který v sobě skrývá mnohá tajemství. Na film se můžete ve zpětném zhlédnutí podívat už teď.
Kinobox Daily: Sean Connery v Šamanovi nachází lék na rakovinu v neprobádané amazonské džungli

Kinobox Daily: Sean Connery v Šamanovi nachází lék na rakovinu v neprobádané amazonské džungli

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 10:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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