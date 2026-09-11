Kinobox Daily: Rekordních 12 Českých lvů a geniální Karel Roden. Proč se podívat na Masaryka?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kinobox Daily: Rekordních 12 Českých lvů a geniální Karel Roden. Proč se podívat na Masaryka?
Komáří pohár (Mosquito Bowl) je filmovou adaptací knihy Buzze Bissingera z roku 2022, která vypráví...
První dolarový bilionář Elon Musk pravděpodobně ovládne většinu retrospektivních žebříčků nejvlivnějších...
Magická posedlost nebyla kdovíjaký hit a dobré kritiky taky nezískala. Nicméně si vydobyla značnou...
Pátý Matrix zatím vzniká hlavně na papíře a je vidět, že jeho tvůrce Drew Goddard bere svou práci vážně. Až...
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