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Kinobox Daily: Rekordních 12 Českých lvů a geniální Karel Roden. Proč se podívat na Masaryka?

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Režisér Julius Ševčík má slabost pro příběhy z minulosti, ve kterých není všechno černobílé. Už v thrilleru Normal se vydal do předválečného Německa za příběhem sériového vraha Petera Kürtena, aby se o několik let později pustil do ještě většího historického tématu. Masaryk ukazuje Jana Masaryka v době, kdy se kolem něj rozpadá nejen celá Evropa, ale hlavně celý jeho život. Na slavný snímek se můžete podívat už teď ve zpětném zhlédnutí.
Kinobox Daily: Rekordních 12 Českých lvů a geniální Karel Roden. Proč se podívat na Masaryka?

Kinobox Daily: Rekordních 12 Českých lvů a geniální Karel Roden. Proč se podívat na Masaryka?

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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