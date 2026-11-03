Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Kinobox Daily: Pistolnice měly být zcela jiným westernem. Nadějný scénář tvůrci vyměnili za více akce

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pistolnice (Bad Girls) jsou western Jonathana Kaplana. Zajímavé je, že studio 20th Century Fox Pistolnicím nejprve přiřadilo dnes již primárně seriálovou režisérku Tamru Davis, která za sebou měla pouze dva menší filmové projekty. V jednom z nich už spolupracovala s Drew Barrymore, která si nakonec střihla roli i zde. Na film se můžete ve zpětném zhlédnutí podívat už teď.
Kinobox Daily: Pistolnice měly být zcela jiným westernem. Nadějný scénář tvůrci vyměnili za více akce

Kinobox Daily: Pistolnice měly být zcela jiným westernem. Nadějný scénář tvůrci vyměnili za více akce

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 11:05

Reklama
Další články z Kinobox.cz
Ještě horší než Bardotky? Ženy v lihu ukazují v traileru bizarní komedii plnou chlastu
Ještě horší než Bardotky? Ženy v lihu ukazují v traileru bizarní komedii plnou chlastu
Dvě tváře Charlese Bronsona. Filmového tvrďáka se všichni báli, nechal se ale obměkčit slavným chlapcem
Dvě tváře Charlese Bronsona. Filmového tvrďáka se všichni báli, nechal se ale obměkčit slavným chlapcem

Legendární Charles Bronson by 3. listopadu oslavil 105. narozeniny. Jeden z nejpověstnějších filmových...

Dwayne Johnson jako pečující matka. Nové Jumanji láká na střet světů a další zábavné proměny
Dwayne Johnson jako pečující matka. Nové Jumanji láká na střet světů a další zábavné proměny

Jumanji: Velký útěk (Jumanji: Open World) postaví hrdiny před další nástrahy mystické hry. Tentokrát se...

Kinotipy na listopad: Spektakulární Godzilla, nové Hunger Games i největší fenomén současnosti
Kinotipy na listopad: Spektakulární Godzilla, nové Hunger Games i největší fenomén současnosti

Ani listopad nebude v kinech chudý na slibné či velkolepé filmové novinky, které byste měli vidět na velkém...

Hannibal Lecter předává štafetu. Na streamu startuje mrazivá adaptace severské krimi V temnotách
Hannibal Lecter předává štafetu. Na streamu startuje mrazivá adaptace severské krimi V temnotách

„Chvíli to trvalo, ale zdá se, že pochodeň nejznepokojivějšího sériového vraha, který se okamžitě vryje do...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.