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Kinobox Daily: Od jednání o NATO po boj s nefunkčním mikrofonem. Nahlédněte do života Občana Havla

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Zákulisí vrcholné politiky, neformální humor v hradních kuloárech, ale i hluboce lidský rozměr muže, který měnil české moderní dějiny. Unikátní časosběrný dokument Občan Havel (2008) nabízí neopakovatelný bezprostřední pohled do soukromí i státnického života Václava Havla. Podívat se na něj můžete už teď ve zpětném přehrávání.
Kinobox Daily: Od jednání o NATO po boj s nefunkčním mikrofonem. Nahlédněte do života Občana Havla

Kinobox Daily: Od jednání o NATO po boj s nefunkčním mikrofonem. Nahlédněte do života Občana Havla

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 10:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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