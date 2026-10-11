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Kinobox Daily: Nejnapínavější pocta hrdinství chicagských hasičů. Proč si i po letech pustit Oheň?

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Oheň režiséra Rona Howarda kombinuje nebezpečné hasičské zásahy, rivalitu dvou bratrů a sérii žhářských útoků, které ohrožují celý chicagský sbor. A díky praktickým efektům a hudbě Hanse Zimmera má pořádně žhavou atmosféru i dnes. Podívejte se na něj už teď ve zpětném přehrávání.
Kinobox Daily: Nejnapínavější pocta hrdinství chicagských hasičů. Proč si i po letech pustit Oheň?

Kinobox Daily: Nejnapínavější pocta hrdinství chicagských hasičů. Proč si i po letech pustit Oheň?

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 10:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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