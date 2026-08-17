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Kinobox Daily: Mnichové vs. nacisti. Podivný příběh přináší zábavnou podívanou i šíleného Rodena

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Neprůstřelný mnich (Bulletproof Monk) je akční komedie Paula Huntera, který kromě ní a seriálu Sýr pro Ameriku nemá na kontě o moc víc než celou řadu hudebních videoklipů. Mnichem si zato vybudoval jméno v prostoru bizarních akčňáků s přehnanou premisou, která je jen o malinký kousek „normálnější“ než třeba kultovní Iron Sky.
Kinobox Daily: Mnichové vs. nacisti. Podivný příběh přináší zábavnou podívanou i šíleného Rodena

Kinobox Daily: Mnichové vs. nacisti. Podivný příběh přináší zábavnou podívanou i šíleného Rodena

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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