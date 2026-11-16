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Kinobox Daily: Komedie Bohové musí být šílení by dnes už nejspíš nevznikla

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Bohové musí být šílení (The Gods Must Be Crazy) je komedie Jamieho Uyse. Jde o první díl pětidílné série, z níž dvojka je přímým oficiálním pokračováním a trojka až pětka pak bizarními sequely natočenými v Číně, které dokonce zabrušují do fantastiky a jejich existence naprosto upřímně nemá sebemenší důvod až na to, že je sama o sobě fascinující. Na film se můžete ve zpětném zhlédnutí podívat už teď.
Kinobox Daily: Komedie Bohové musí být šílení by dnes už nejspíš nevznikla

Kinobox Daily: Komedie Bohové musí být šílení by dnes už nejspíš nevznikla

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 11:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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