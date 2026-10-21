Kinobox Daily: Keanu Reeves v boji s démony i vlastní duší. Připomeňte si kultovního Constantinea

Constantine patří k nejvýraznějším komiksovkám své doby, která si po původní skepsi postupně získala kultovní status, jenž si udržuje i po více než dvaceti letech. Keanu Reeves v ní hraje vymítače démonů, který se snaží uniknout peklu v režii Francise Lawrence, pro nějž šlo o úplně první celovečerní snímek. Podívat se na něj můžete už teď ve zpětném přehrávání.
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John Constantine (Keanu Reeves
) je okultní detektiv, který dokáže vidět anděly a démony schované mezi obyčejnými lidmi. Protože se v mládí pokusil o sebevraždu, má dveře do nebe zavřené, a tak se snaží vykoupit svou duši tím, že posílá démony, kteří utekli na Zem, zpět do pekla. Když ho policejní detektivka Angela Dodson (Rachel Weisz
) požádá o pomoc s vyšetřováním záhadné sebevraždy jejího hluboce věřícího dvojčete Isabel, Constantine se neochotně pouští do práce – ale záhy zjišťuje, že případ je zajímavější, než si myslel, a vede až k Luciferovu synovi.
Proč jsme film vybrali?
Constantine je úspěšnou komiksovou adaptací Hellblazera ze stáje DC. Režijní debut Francise Lawrence, který se později zapsal do historie třeba snímkem Já, legenda
nebo sérií Hunger Games
, kombinuje detektivní příběh s okultním hororem a noirovou atmosférou deštivého Los Angeles. Peklo tu navíc připomíná krajinu zasaženou jaderným výbuchem, což filmu dodává nezaměnitelný vizuál a v kombinaci s úchvatnými speciálními efekty a skvělými hereckými výkony slibuje jedinečnou podívanou.
Zajímavost
: Skalní fanoušci komiksové předlohy Hellblazer byli zpočátku skeptičtí – předlohový John Constantine byl totiž blonďatý Brit z Liverpoolu, kdežto Lawrence se rozhodl vytvořit vlastní, americkou verzi příběhu s tmavovlasým Reevesem. To se nakonec ale ukázalo jako geniální tah. Snímek měl dokonce takový úspěch, že diváci roky orodovali za další díl
, který se snad po více než dvacetiletém čekání konečně blíží.
Kde sledovat:
V úterý 20. října od 00:50 na Nova Cinema
či v sobotu 24. října od 22:50 na Nova Action
, ve zpětném zhlédnutí, nebo online na některé z VOD
platforem uvedených v detailu
filmu.
Zdroj: Kinobox