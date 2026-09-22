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Kinobox Daily: Když Tom Holland ještě nebyl Spider-Manem. Připomeňte si katastrofické Nic nás nerozdělí

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Začíná to jako obyčejná vánoční dovolená v Thajsku. Pak ale přijde tsunami a během pár minut je všechno jinak. Snímek Nic nás nerozdělí režiséra J. A. Bayony vychází ze skutečného příběhu rodiny, kterou o svátcích v roce 2004 rozdělila brutální přírodní katastrofa. Pustit si jej můžete už teď ve zpětném zhlédnutí.
Kinobox Daily: Když Tom Holland ještě nebyl Spider-Manem. Připomeňte si katastrofické Nic nás nerozdělí

Kinobox Daily: Když Tom Holland ještě nebyl Spider-Manem. Připomeňte si katastrofické Nic nás nerozdělí

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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