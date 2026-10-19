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Kinobox Daily: Jak se dá zneužít nevinnost dětí? Znepokojivý Michael není pro slabé žaludky

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Michael není pouze úspěšný životopisný film o hudební superstar, ale také drama rakouského režiséra, scenáristy a herce Markuse Schleinzera. Pro svůj režijní debut si vybral těžké téma – snímek je částečně založen na příběhu Nataschy Kampuschové, rakouské spisovatelky, která byla ve svých deseti letech unesena a držena po více než osmnáct let. Na film se můžete ve zpětném zhlédnutí podívat už teď.
Kinobox Daily: Jak se dá zneužít nevinnost dětí? Znepokojivý Michael není pro slabé žaludky

Kinobox Daily: Jak se dá zneužít nevinnost dětí? Znepokojivý Michael není pro slabé žaludky

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 11:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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