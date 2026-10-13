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Kinobox Daily: Jak Luc Besson udělal z Liama Neesona nečekanou akční hvězdu

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96 hodin spojilo režiséra Pierra Morela se scenáristou a producentem Lucem Bessonem, kteří z původně nenápadného projektu vykřesali celosvětový hit. Přímočarý thriller s Liamem Neesonem v hlavní roli nakonec odstartoval novou kapitolu jeho kariéry a nasměroval ho k akčním filmům. Film si můžete pustit už teď ve zpětném přehrávání.
Kinobox Daily: Jak Luc Besson udělal z Liama Neesona nečekanou akční hvězdu

Kinobox Daily: Jak Luc Besson udělal z Liama Neesona nečekanou akční hvězdu

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 11:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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