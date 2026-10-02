Kinobox Daily: Film, který s druhým zhlédnutím získává nový rozměr. Scorseseho Prokletý ostrov zraje

Martin Scorsese a Leonardo DiCaprio spolu natočili šest filmů a Prokletý ostrov (2010) byl jejich čtvrtým společným projektem. Po Gangzích New Yorku, Letci a Skryté identitě tentokrát zamířili do úplně jiného žánru a DiCaprio zde dostal jednu ze svých nejtemnějších rolí. A možná právě tady se jejich spolupráce dostala k nejzajímavější kombinaci Scorseseho režie a DiCapriova herectví. Podívat se na ni můžete už teď ve zpětném přehrávání.
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Příběh se odehrává v roce 1954 a sleduje amerického šerifa Teddyho Danielse (Leonardo DiCaprio
), který se se svým novým parťákem Chuckem Aulem (Mark Ruffalo
) vydává na odlehlý Shutter Island. Na místní přísně střežené psychiatrické klinice Ashecliffe totiž záhadně zmizela pacientka Rachel Solando, odsouzená za vraždu svých tří dětí.
Zatímco se nad ostrovem rozpoutává bouře, která přeruší spojení s pevninou, Teddy začíná odhalovat podivné praktiky vedení ústavu v čele s doktorem Cawleyem (Ben Kingsley). Do vyšetřování se navíc stále víc míchají jeho vlastní vzpomínky na druhou světovou válku a tragickou smrt manželky, až začne pochybovat o samotné realitě toho, co se na ostrově vlastně děje.
Proč jsme film vybrali?
Jde o čtvrtou úspěšnou spolupráci režiséra Scorseseho
s Leonardem DiCapriem. Právě DiCaprio tu podává jeden ze svých nejintenzivnějších výkonů a společně s Markem Ruffalem vás provází příběhem, ve kterém si dlouho nemůžete být jistí, čemu vlastně věřit – a když se film blíží ke konci, začnou najednou dávat smysl i detaily, kterých jste si předtím možná vůbec nevšimli. Za zmínku stojí i hudební stránka snímku. Prokletý ostrov nemá žádného klasického skladatele, soundtrack sestavil Robbie Robertson
výhradně z avantgardních skladeb moderní vážné hudby (Krzysztof Penderecki
, György Ligeti
či Max Richter
).
Zajímavost: Už samotný anglický název Shutter Island si s divákem trochu hraje. Když jeho písmena přeskupíte, dostanete „truths and lies“, tedy „pravdy a lži“. A vzhledem k tomu, že přesně o pravdách a lžích celý film je, jde o malou, nenápadnou nápovědu, co od něj čekat.
Kde sledovat:
V pátek 2. října od 1:50 na Prima MAX
, ve zpětném zhlédnutí, nebo online na některé z VOD
platforem uvedených v detailu
filmu.
Zdroj: Kinobox