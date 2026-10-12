Kinobox Daily: Dokonalý balzám na duši pro malé i dospělé. Připomeňte si snímek Můj soused TotoroPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kinobox Daily: Dokonalý balzám na duši pro malé i dospělé. Připomeňte si snímek Můj soused Totoro
Článek byl publikován 12.10.2026 10:05
Režisér Tomáš Pavlíček aktuálně natáčí tragikomedii Pořezat pár větví, která zachycuje rodinné drama na...
Už 15. října vtrhne do českých kin nová adaptace slavné videoherní mlátičky Street Fighter, která bude...
Získat lístky na vyprodaný divadelní koncert Petra Kostky a Františka Němce v pražském Divadle Ungelt bývá...
Působení nacismu i komunismu v českých zemích je vděčným uměleckým tématem. Je totiž ideální pro motiv,...
Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...Všechny články tohoto autora →