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Kinobox Daily: „Budeš táta!“ není nutně dobrá zpráva. Hugh Grant jako lamač ženských srdcí

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Dva v tom (Nine Months) je romantická komedie Chrise Columbuse a remake francouzského filmu Devět měsíců Patricka Braoudého. Pro Hugha Granta, který ve filmu ztvárňuje hlavní mužskou postavu a v době natáčení za sebou měl již více než desetiletou hereckou kariéru, jde o první hlavní roli v americkém snímku. Chrisi Columbusovi tedy můžeme vděčit za jednoho z největších miláčků žen po celém světě.
Kinobox Daily: „Budeš táta!“ není nutně dobrá zpráva. Hugh Grant jako lamač ženských srdcí

Kinobox Daily: „Budeš táta!“ není nutně dobrá zpráva. Hugh Grant jako lamač ženských srdcí

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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