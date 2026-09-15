Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Kinobox Daily: Boj o přežití s přítelem po boku. Alfa představuje emocionální pouto člověka a zvířete

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Alfa (Alpha) je prehistorický dobrodružný film Alberta Hughese. Jedná se o jedno z mála děl, které nevyužívá žádný z moderních jazyků – celý snímek je natočený v několika vytvořených jazycích inspirovaných prastarými zdroji a s publikem se dorozumívá skrze titulky přidané v postprodukci. Na film se můžete ve zpětném zhlédnutí podívat už teď.
Kinobox Daily: Boj o přežití s přítelem po boku. Alfa představuje emocionální pouto člověka a zvířete

Kinobox Daily: Boj o přežití s přítelem po boku. Alfa představuje emocionální pouto člověka a zvířete

Zdroj:
Reklama
Další články z Kinobox.cz
Klárka zavaří Adrianě. Do Ulice se vrací Rosťa a Království hraček ožívá
Klárka zavaří Adrianě. Do Ulice se vrací Rosťa a Království hraček ožívá
Ženská odysea v patriarchátu. Oceňovaná Rose s „nejlepším výkonem roku“ v nečitelné ukázce
Ženská odysea v patriarchátu. Oceňovaná Rose s „nejlepším výkonem roku“ v nečitelné ukázce

Jedním z nejoceňovanějších snímků probíhající festivalové sezóny, který zanechal silný dojem také v...

Filmové návraty s největší prodlevou. Na tato pokračování se čekalo nejméně tři dekády
Filmové návraty s největší prodlevou. Na tato pokračování se čekalo nejméně tři dekády

Do kin právě vstupuje Magická posedlost 2 (Practical Magic 2), které to od premiéry prvního dílu zabralo...

Srdcovka: Resident Evil je dokonalým filmem své doby. Nastartoval hned dva trendy
Srdcovka: Resident Evil je dokonalým filmem své doby. Nastartoval hned dva trendy

Brzy se v kinech objeví nový přírůstek do filmové franšízy Resident Evil, jenž nebude mít nic společného s...

Spálený kostel, mrtvola a prokletá vesnice. Hec s Hřebíčkovou vyvolává depresi prvním trailerem
Spálený kostel, mrtvola a prokletá vesnice. Hec s Hřebíčkovou vyvolává depresi prvním trailerem

Česká kriminálka je hodně živý žánr, který se objevil v mnoha pojetích. Minisérie Hec přináší opět nový...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.