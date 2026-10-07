Kinobox Daily: Bob Odenkirk jako nečekaná akční hvězda. Nikdo dokáže potěšit i žánrové gurmány

Nikdo (Nobody) je akční thriller Ilyi Naishullera. Režisérovým nejvýraznějším dílem je pro mnohé experimentální akčňák Hardcore Henry, ve kterém se režisér rozhodl zkusit něco, co je v rámci celovečerních snímků opravdový unikát – celý Henry je natočený z pohledu první osoby, a to navíc dobře. Nikdo takto ambiciózní bohužel není, vzešel však ze stejné šílené, kreativní mysli. Na film se můžete ve zpětném zhlédnutí podívat už teď.
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Hutch Mansell (Bob Odenkirk
) je proti své vůli vtažen do svého bývalého života, který nechal daleko za sebou, nebo si to alespoň myslel. Hutch má kancelářskou práci, manželku Beccu (Connie Nielsen
), jež se od něj v průběhu let emočně distancuje, náctiletého syna Bradyho a malou dcerku Sammy. Kolem a kolem naprosto průměrný, nudný muž středního věku. Za mlada se však živil podstatně zajímavějším a nebezpečnějším způsobem. Teď, když se omylem zapletl mezi ruskou mafii, musí oprášit své staré schopnosti, aby měl šanci ubránit nejen sebe, ale i svou rodinu.
Proč jsme film vybrali?
Po úpadku klasického akčního hrdiny (čtěte Rambo
či Chuck Norris
, který samozřejmě žádné postavy nehraje, protože všechny filmy, ve kterých se kdy objevil, jsou autobiografické) nastala nová vlna v prostoru akčňáků. Dnes se pohybujeme v éře protagonistů, kteří jsou v podstatě normální. Pokud tedy odhlédneme od drsné minulosti plné profesionálního tréninku, vražd a podobných srand. Dominuje například Jason Statham
, který je díky své neoficiální sérii „muž s obyčejnou prací“, kam patří třeba Working Man
nebo Včelař
, velmi populární.
Na rozdíl od většiny Stathamových počinů se Nikdo, který spadá do stejného subžánru, povedl. Nejenže akce disponuje úžasnou choreografií, může se chlubit navíc i dobrým scénářem, což je mezi jeho druhy skoro unikát. A navíc těží maximum ze svého hereckého představitele Boba Odenkirka a jeho proměny v nečekaného akčního hrdinu, jenž ale díky své vizáži vypadá naprosto obyčejně a uvěřitelně.
Kde sledovat:
V úterý 6. října od 01:00 na Nova Cinema
, ve zpětném zhlédnutí, nebo online na některé z VOD platforem uvedených v detailu filmu.
Zdroj: Kinobox