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Kinobox Daily: Bob Odenkirk jako nečekaná akční hvězda. Nikdo dokáže potěšit i žánrové gurmány

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Nikdo (Nobody) je akční thriller Ilyi Naishullera. Režisérovým nejvýraznějším dílem je pro mnohé experimentální akčňák Hardcore Henry, ve kterém se režisér rozhodl zkusit něco, co je v rámci celovečerních snímků opravdový unikát – celý Henry je natočený z pohledu první osoby, a to navíc dobře. Nikdo takto ambiciózní bohužel není, vzešel však ze stejné šílené, kreativní mysli. Na film se můžete ve zpětném zhlédnutí podívat už teď.
Kinobox Daily: Bob Odenkirk jako nečekaná akční hvězda. Nikdo dokáže potěšit i žánrové gurmány

Kinobox Daily: Bob Odenkirk jako nečekaná akční hvězda. Nikdo dokáže potěšit i žánrové gurmány

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 10:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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