Kindle ukrývá v nastavení jasu trik, který uživatelé dark mode přehlížejí. Baterie pak vydrží výrazně déle

Žádné tajné menu ani hack. Stačí ve světlém režimu stáhnout jas na nulu a v dark mode si nastavit vlastní večerní hodnotu. Kindle si obě hodnoty ukládá odděleně, takže při přepnutí režimu obnoví jas, který jste v něm nastavili naposledy. Amazon toto chování ve své dokumentaci výslovně nepopisuje, ale uživatelé ho pozorují u různých generací čteček už roky.
Proč to pomáhá baterii? Protože u e-ink displeje nespotřebovává černé pozadí energii stejným způsobem jako u OLED displeje mobilu. Jedním z hlavních zdrojů spotřeby je přední osvětlení, tedy frontlight. Když ho přes den vypnete nastavením jasu na nulu, čtečka přestane svítit a její spotřeba klesne. Uživatelé dark mode tuto možnost často přehlížejí z prostého důvodu: v tmavém režimu zůstávají pořád, jas upravují jen v něm a nastavení světlého režimu nechávají beze změny. Přitom si v něm mohou přednastavit nulový jas a kdykoli ho aktivovat jediným přepnutím.
Jak to přesně funguje a kde nastavení hledat
Postup zabere zhruba půl minuty. Stáhněte shora panel rychlých akcí. Nahoře najdete přepínač Dark Mode a pod ním posuvník jasu. Nastavení můžete hledat také v nabídce Settings → Screen and brightness → Appearance (nebo Color Style) a Brightness; přesné názvy a umístění se mohou lišit podle modelu a verze softwaru.
- Přepněte do světlého režimu, tedy vypněte Dark Mode.
- Stáhněte jas na nulu. Na kompatibilních modelech lze podržením tlačítka „−“ vypnout přední osvětlení úplně.
- Přepněte zpět do dark mode a nastavte jas, který vám vyhovuje pro večerní čtení.
- Hotovo. Odteď stačí přepínat režimy a Kindle by měl pokaždé obnovit hodnotu jasu nastavenou pro daný režim.
Toto chování popisují uživatelé Kindle 11. generace (2024), Paperwhite 10. generace (2018) i vývojáři alternativní čtecí aplikace KOReader, kteří oddělené ukládání jasu zmiňují v souvislosti s nativním ovládáním Kindle. Nejde tedy nutně o novinku modelů z roku 2026. Podle zkušeností uživatelů funguje tato možnost i na starších čtečkách, které podporují dark mode.
Proč dark mode sám o sobě baterii nešetří
Rozšířený mýtus říká, že tmavý režim automaticky prodlužuje výdrž baterie. U OLED telefonů to dává smysl, protože černé pixely mohou být zcela vypnuté. U e-ink displeje je ale situace jiná. Amazon na produktové stránce nového Kindle uvádí, že spotřebu ovlivňuje především otáčení stránek a používání předního osvětlení. Samotná barva pozadí má na spotřebu e-ink panelu jen zanedbatelný vliv, protože displej dokáže zobrazovat obraz i bez průběžného napájení.
Co skutečně vybíjí Kindle:
- Frontlight – čím vyšší jas, tím vyšší spotřeba. Při nulovém jasu je spotřeba samotného osvětlení prakticky nulová.
- Wi-Fi a Bluetooth – Amazon v nápovědě k úspoře baterie doporučuje vypínat bezdrátová připojení, když je nepotřebujete. Slabý signál Wi-Fi může spotřebu dále zvýšit.
- Přetáčení stránek – každá aktualizace obrazu na e-ink panelu spotřebovává energii. Větší písmo znamená méně textu na stránce, a tedy více otočení při čtení stejné kapitoly.
- Indexace a stahování – v prvních dnech po nahrání větší knihovny Kindle indexuje obsah na pozadí, což může dočasně zvýšit spotřebu.
Kdo tedy čte v dark mode s jasem na padesáti procentech a zapnutou Wi-Fi, spotřebovává energii především kvůli osvětlení a bezdrátovému modulu, nikoli kvůli samotnému tmavému režimu.
Kolik baterie reálně ušetříte
Přesné číslo Amazon nezveřejňuje a v jeho oficiálních materiálech není k dispozici přímý srovnávací test, který by porovnával dark mode se zapnutým osvětlením a světlý režim s jasem na nule. Nový Kindle pro rok 2026 slibuje až šest týdnů výdrže na jedno nabití, jde ale o orientační hodnotu dosažitelnou za určitých podmínek.
Princip úspory je přesto jasný. Čtenář, který tráví část dne v dark mode se zapnutým předním osvětlením, i když čte u okna nebo venku, spotřebovává energii na světlo, které nemusí potřebovat. Přepnutím do světlého režimu s jasem na nule osvětlení vypne. Pokud navíc aktivuje letecký režim, omezí i spotřebu bezdrátových modulů. Rozdíl oproti trvalému dark mode se zapnutým osvětlením a Wi-Fi může být znatelný. Pokud už ale v dark mode čte se zhasnutým osvětlením, bude úspora minimální.
Hlavní výhoda je v pohodlí: nemusíte pokaždé ručně měnit jas. Kindle si pamatuje dvě hodnoty a vy pouze přepínáte režimy.
Praktický scénář: den versus noc
Představte si běžný den se čtečkou. Ráno v metru nebo u okna přepnete do světlého režimu a přední osvětlení zůstane vypnuté. E-ink displej je díky okolnímu světlu dobře čitelný, takže není potřeba energii na svícení spotřebovávat. Večer v posteli přepnete do dark mode a jas se vrátí na nastavenou noční hodnotu. Bílý text na černém pozadí pak může být při čtení ve tmě příjemnější. Dva režimy, dvě přednastavené hodnoty a žádné ruční posouvání.
Pro maximální úsporu vypněte Bluetooth, pokud neposloucháte Audible ani nepoužíváte VoiceView. Wi-Fi zapínejte jen tehdy, když potřebujete stáhnout nové knihy nebo synchronizovat obsah. Pokud víte, že budete celý víkend číst offline, letecký režim je jednoduchou cestou, jak omezit spotřebu bezdrátových modulů.
Není to bug, ale ani oficiální funkce
Amazon oddělené ukládání jasu pro oba režimy ve svém manuálu ani nápovědě výslovně nepopisuje. Nepropaguje ho ani jako samostatnou funkci. Přesto uživatelé na Redditu a vývojáři aplikací třetích stran popisují toto chování u různých modelů Kindle, včetně starších generací Paperwhite. Nejpravděpodobněji jde o vlastnost ovládání, kterou Amazon zavedl, aniž by ji samostatně zdůrazňoval.
A právě proto ji tolik lidí přehlíží. Kdo na tento tip nenarazí v komunitní diskusi, nemusí mít důvod zkoušet, co se stane, když ve světlém režimu stáhne jas na nulu a následně přepne zpět. Teď už víte, co vyzkoušet.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík