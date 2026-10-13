Kinder Pingui chuť bez pečení – tenhle dezert je hotový za 30 minut a chutná přesně jako originál

Stačí jeden pohled na čokoládovou vrstvu a člověk si vybaví známou chuť chlazené tyčinky Kinder Pingui. Kakaové těsto, jemná mléčná náplň a tenká čokoládová vrstva v ní vždy fungovaly hlavně díky kontrastu. Právě na něm stojí i tyto nepečené řezy. Křupavější kakaový základ se střídá se sametovým smetanovým krémem a navrchu přichází výrazná čokoláda, která dezertu dodá známou chuť, ale zároveň z něj udělá něco, co se hodí i na rodinnou návštěvu nebo nedělní stůl.
Kinder Pingui je známé právě spojením jemné mléčné chuti s kakaem a čokoládou. Sladký krém v této kombinaci nepůsobí tak těžce, protože ho vyvažuje výrazné kakao a čokoláda. Důležitá je také teplota, vychlazený dezert má pevnější strukturu a jednotlivé vrstvy se při krájení pěkně oddělují, zatímco v ústech krém znovu změkne. Proto tyto řezy chutnají nejlépe opravdu dobře vychlazené.
Velkou předností je samozřejmě příprava bez trouby. Dezert můžete připravit s předstihem, nechat ho v chladu dostatečně zpevnit a potom jen nakrájet na úhledné řezy. Hodí se proto i ve chvíli, kdy potřebujete něco sladkého připravit den předem a nechcete si v den návštěvy přidávat další práci. Navíc právě odležení pomůže tomu, aby se kakaový základ, krém a čokoládová vrstva chuťově propojily.
Pokud chcete chuť posunout trochu jinam, můžete do krému přidat jemně strouhanou vanilku nebo část čokoládové vrstvy připravit z mléčné čokolády. Pro výraznější kontrast se hodí hořká čokoláda s vyšším podílem kakaa. A kdo má rád dezerty podobné oblíbeným tyčinkám, může mezi vrstvy přidat velmi tenkou vrstvu nasekaných kakaových sušenek. Výsledek zůstane věrný původní inspiraci, ale dostane trochu osobitější charakter.
Hořkou čokoládu nalámeme do misky a rozpustíme ve vodní lázni. Poté ji necháme za občasného promíchání zchladnout, aby zůstala tekutá, ale nebyla horká.
Dobře vychlazenou smetanu vyšleháme spolu s mascarpone, moučkovým cukrem a vanilkovým extraktem do hustého krému. Šleháme jen do chvíle, kdy krém drží tvar, protože při příliš dlouhém šlehání by se mohl srazit.
Formu o velikosti přibližně 24 × 24 cm vyložíme pečicím papírem. Na dno vyskládáme vrstvu kakaových sušenek a podle potřeby je můžeme lehce upravit, aby pokryly celou plochu.
Na sušenky rozetřeme polovinu připraveného krému a povrch uhladíme stěrkou. Krém rozprostřeme rovnoměrně až ke krajům, aby byla další vrstva co nejrovnější.
Na krém nalijeme tenkou vrstvu zchladlé, stále tekuté čokolády a rychle ji rozetřeme. Formu vložíme na 10–15 minut do lednice, aby čokoláda zpevnila a vytvořila mezi krémovými vrstvami příjemně křupavý předěl.
Na ztuhlou čokoládu naneseme druhou polovinu krému a opatrně ji uhladíme. Povrch zakryjeme vrstvou kakaových sušenek a lehce je přitlačíme, aby jednotlivé vrstvy dobře držely pohromadě.
Na polevu zahřejeme smetanu v rendlíku těsně pod bod varu. Odstavíme ji z plotny, přidáme nalámanou čokoládu a za stálého míchání ji necháme rozpustit do hladké a lesklé polevy.
Čokoládovou polevu nalijeme na poslední vrstvu sušenek a rovnoměrně ji rozetřeme. Řezy uložíme do lednice nejméně na 4–5 hodin, ideálně přes noc, aby všechny vrstvy dostatečně zpevnily a dezert se dal dobře krájet.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová