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Kincl přišel kvůli zrušenému zápasu s Humburgerem o výplatu. S Oktagonem řeší kompenzaci

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„Lidi to do mě najednou poslali a začali skandovat,“ popsal Patrik Kincl veřejné vážení v Karlových Varech a přiznal, že byl kousek od toho, aby zápas s Dominikem Humburgerem přece jen vzal. Místo souboje teď řeší kompenzaci.
Kincl přišel kvůli zrušenému zápasu s Humburgerem o výplatu. S Oktagonem řeší kompenzaci

Kincl přišel kvůli zrušenému zápasu s Humburgerem o výplatu. S Oktagonem řeší kompenzaci

Zdroj: OKTAGON MMA
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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