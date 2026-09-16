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Kina zela prázdnotou, na streamu film zboural rekordy: Velkolepá sci-fi bitva o přežití po obřím fiasku chytila druhý dech

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Od velkolepé adaptace slavné hračkářské série se čekalo hodně. V kinech ale neuspěla. Po přesunu na Prime Video se ale situace obrátila a He-Man chytil druhý dech. Zdá se, že diváci mu nakonec dali šanci, jen trochu jiným způsobem, než Amazon původně předpokládal.
Kina zela prázdnotou, na streamu film zboural rekordy: Velkolepá sci-fi bitva o přežití po obřím fiasku chytila druhý dech

Kina zela prázdnotou, na streamu film zboural rekordy: Velkolepá sci-fi bitva o přežití po obřím fiasku chytila druhý dech

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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