Kina zela prázdnotou, na streamu film zboural rekordy: Velkolepá sci-fi bitva o přežití po obřím fiasku chytila druhý dech

Trvalo to roky, než se konečně dostali Vládci vesmíru na velké plátno.
Amazon a Mattel projektu zřejmě věřili natolik, že mu odklepli velký rozpočet – zhruba 170 milionů dolarů. Travis Knight, režisér Bumblebeeho, tak mohl před kameru postavit hvězdnou sestavu.
Nicholas Galitzine se proměnil v prince Adama alias He-Mana, Camila Mendes si zahrála Teelu, Idris Elba Duncana a Jared Leto hlavního záporáka Skeletora. A přestože kritici snímek nerozcupovali a diváci byli vcelku spokojení, stejně se z očekávaného blockbusteru stal spíš propadák. Jenže pak přišel přesun na Prime Video – a najednou se začaly dít věci.
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Samotný film přitom není jen nostalgickou připomínkou osmdesátek. Příběh sleduje prince Adama, který se po patnácti letech vrací na Eternii a zjišťuje, že jeho domov ovládá Skeletor. Společně s Teelou a Duncanem musí přijmout svůj osud a stát se hrdinou, kterého Eternia potřebuje.
Plné kinosály? To sotva
Vládci vesmíru se nakonec dostali celosvětově jen k částce kolem 114 milionů dolarů. Pro film s takovým rozpočtem je to velmi málo – zvlášť když do výsledných nákladů ještě vstupuje marketing a podíl kin z utržených peněz.
V Severní Americe film za první víkend utržil zhruba 29,3 milionu dolarů a skončil druhý za novým
Scary Movie. Ze zbytku světa nasypal dalších 25 milionů. Druhý víkend už ale přišel propad přibližně o 70 %. V České republice film navštívilo zhruba 8 tisíc lidí.
Problém přitom nebyl pouze v hodnocení. Film si u kritiků nevedl úplně špatně a část diváků oceňovala jeho dobrodružnou atmosféru, vizuální stránku i návrat ke klasice. Jenže nostalgie po He-Manovi zjevně nestačila.
Foto: Amazon MGM Studios Na Prime Video chytil druhý dech
Amazon poslal Vládce vesmíru na Prime Video 22. července, tedy méně než sedm týdnů po uvedení v kinech. A přesně tady se film začal chovat úplně jinak.
Podle dat společnosti Nielsen, která kontroluje sledovanost televizního a streamovacího obsahu, se za týden od 20. do 26. července staly Vládci vesmíru nejsledovanějším titulem celého amerického streamingu. Nešlo přitom pouze o prvenství mezi filmy. He-Man porazil všechny seriály i ostatní filmy napříč platformami. Za jediný týden nasbíral 1,173 miliardy minut sledování. Foto: Amazon MGM Studios
Pro srovnání – druhý nejsledovanější titul celkového žebříčku,
Teorie velkého třesku, nasbírala 1,12 miliardy minut. Byl tak poražen jeden z největších seriálových evergreenů, u kterého lze s podivem říct, že se k němu diváci stále vrací i po sedmi letech od jeho závěrečné epizody.
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Nadšení ale dlouho netrvalo, protože v následujícím týdnu, tedy od 27. července do 2. srpna, spadl film až na čtvrté místo mezi filmy s 588 miliony minut. Z celkového žebříčku deseti nejsledovanějších titulů dokonce vypadl.
Foto: Amazon MGM Studios Možná chtěli mít He-Mana prostě doma
Jedním z důvodů úspěchu může být samozřejmě rychlý přesun na stream. Diváci nemuseli čekat několik měsíců ani si film kupovat nebo půjčovat. Stačilo předplatné Prime Video a bylo to doma. Pro část publika tak mohlo jít o přesně ten typ filmu, za který se jim nechtělo utrácet, ale rádi si ho pustí z pohodlí obýváku.
Jestli to Amazonu bude stačit k pokračování, je ovšem jiná otázka. V tuto chvíli ale Vládci vesmíru rozhodně nejsou mrtvou značkou. Jen si možná našli místo, kde jim to sluší podstatně víc než v kině.
Foto: Amazon MGM Studios Zdroje: India Today, Nielsen, The Numbers, Kinomaniak, Filmtoro