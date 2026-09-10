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Kina ho odmítla, na streamu je to hit. Ryan Reynolds září v akční komedii, kde skrytě rýpe do USA i Ruska

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Bez velkého humbuku dorazil na stream Apple TV+ celovečerní film Mayday s Ryanem Reynoldsem a Kennethem Branaghem. Na první pohled jde o velmi otřepanou retrokomedii zaměřenou na časy studené války, ovšem pod slupkou klišovitosti se skrývá jízlivá satira, což neuniklo pozornosti bystrého hodnotitels
Kina ho odmítla, na streamu je to hit. Ryan Reynolds září v akční komedii, kde skrytě rýpe do USA i Ruska

Kina ho odmítla, na streamu je to hit. Ryan Reynolds září v akční komedii, kde skrytě rýpe do USA i Ruska

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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