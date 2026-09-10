Kina ho odmítla, na streamu je to hit. Ryan Reynolds září v akční komedii, kde skrytě rýpe do USA i Ruska

Trochu překvapí, že film plný akce který stojí na dvojici hvězdných herců, jakými
Ryan Reynolds a Kenneth Branaghem rozhodně jsou, se do éteru nedostává kinocestou. Časy se holt mění. Mayday míří rovnou na stream, nehledě na hvězdné obsazení
Kasovní úspěch v kinech je u tohoto počinu značně vachrlatý, což potvrzuje předchozí spolupráce dua scénaristů/režisérů,
John Francis Daley a Jonathan Goldstein. Zaujali svým předchozím filmem Dungeons & Dragons: Čest zlodějů (2023) diváky i kritiky, ale peníze z lístků se úplně proudem jako z alpské bystřiny nepřivalily.
Mít ovšem exkluzivní obsah v současné nemilosrdné válce konkurenčních streamů se vyplatí, protože se díky němu zase pár dní bude mluvit o Apple TV+, kde běží.
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Samozřejmě je to kravina. Ovšem s tím, že talentovaní autoři dobře vědí, že točí kravinu, a herci si to také jasně uvědomují. Přesto nerezignují, nejedou jen na autopilota, a kamera občas slušně lítá. Reynoldse tedy moc nemusím, ale Branagha mám velmi rád, a je tu zase skvělý, přitom celkem překvapivým způsobem – a nakonec chápu, proč tohle vzal. Tvůrci mě sice nepřenesli do autentických osmdesátek, nicméně bavil jsem se podobně, jako kdysi u těch jednoduchých akčních komedií studené války. Vlastně spíš poněkud zamrazí, že ve vzájemném pochopení USA-SSSR se toho od těch dob očividně mnoho nezměnilo,“ rozepsal se kritickým okem jeden z hodnotitelů v diskuzi na ČSFD.
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Kromě hereckého umění ústředních protagonistů Ryana Raynoldse (americký pilot, který v roce 1987 havaruje v SSSR) a Kennetha Branagha (ruský obdivovatel americké popkultury, který ho zachrání) slibuje mimořádnou atraktivitu komediální hra se střetem dvou civilizací.
Foto: Apple TV +
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Za všemi těmi sexuálními narážkami a odkazy na film Top Gun se však skrývá překvapivě jemně vyšperkovaná linie, která se točí kolem staletí trvající debaty – východního ideálu kolektivismu versus západního ideálu individualismu. A i když film Mayday není dost odvážný na to, aby Ameriku skutečně nějak smysluplně kritizoval, jedním perfektně načasovaným vtipem si drze rýpne do naší mentality ‚každý sám za sebe‘,“ vysvětluje genialitu snímku v detailu Anna Menta z Decideru.
Jde o vtip s pohoštěním, kterému se u chudých Rusů americkému pilotovi dostane. Sám se nad tím podivuje, zatímco jeho ruský průvodce mu vysvětluje, že u nich doma by se přeci stalo totéž. Jenže v časech vrcholného reaganismu, do nichž je film situován, se Američané prsili tezí „můj dům, můj hrad,“ a komu se to nelíbí, s tím si poradím díky ústavnímu právu bránit svůj majetek střelnou zbraní.
Samozřejmě v době ruské agrese na Ukrajině celá scéna získává opravdový satirický nádech a ten je v detailech vlastní celému filmu. Pod nánosem popcornové zábavy najdeme v Mayday ukrytý i kus tvůrčí odvahy.
Zdroje: ČSFD, The Decider