Kimchi podle tradičního receptu – pikantní, voňavé a nečekaně snadné. Domácí verze chutná vždy nejlíp

Domácí kimchi podle tradičního receptu možná na první pohled působí jako něco, co patří jen do korejských restaurací, ale jakmile ho jednou ochutnáte nebo si ho připravíte doma, rychle pochopíte, proč na něj tamní rodiny nedají dopustit. Je to obyčejné čínské zelí proměněné trpělivou fermentací v přílohu s nezaměnitelnou chutí, která je zároveň svěží, pikantní i příjemně nakyslá. Právě tahle chuťová rozmanitost dělá z kimči surovinu, která dokáže oživit rýži, maso, nudle i obyčejný sendvič. A přestože se může zdát příprava složitá, ve skutečnosti je nejdůležitější dopřát zelí dostatek času, aby odvedlo práci za vás.
V Koreji má kimchi mnohem větší význam než jen místo na talíři. Každý podzim se scházejí celé rodiny, společně připravují velké zásoby na zimu a předávají si recepty, které se v domácnostech dědí už po několik generací. Tento tradiční zvyk, známý jako kimjang, je dokonce zapsaný na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Právě díky tomu dnes neexistuje jediný správný recept. Každá rodina přidává trochu jiný poměr koření, někdo dává přednost výraznější pálivosti, jiný přidává více česneku, ředkev nebo další druhy zeleniny.
Na kimchi je sympatické i to, že spojuje dvě kuchyně, které mají k sobě blíž, než se může zdát. Stejně jako u nás se odjakživa nakládalo zelí na zimu, i v Koreji využívají přirozenou fermentaci jako způsob uchování zeleniny. Rozdíl je hlavně v koření, které dodává kimči jeho typickou vůni a výraznou chuť. Hotové vydrží v lednici dlouhé týdny a s každým dalším dnem získává ještě hlubší charakter. Právě proto si mnoho lidí připravuje hned několik sklenic najednou nejen jako zajímavou přílohu, ale i jako způsob, jak mít vždy po ruce něco, co dodá obyčejnému jídlu úplně nový rozměr.
Čínské zelí podélně rozčtvrťte, odstraňte tuhý košťál a nakrájejte na větší kousky. Přendejte ho do velké mísy, promíchejte se solí a nechte alespoň 3 hodiny odležet. Během této doby zelí několikrát promíchejte, aby sůl působila rovnoměrně.
Do menšího hrnce nalijte vodu, přidejte rýžovou mouku a cukr a metličkou rozmíchejte dohladka. Za stálého míchání přiveďte k varu a na mírném ohni vařte 2–3 minuty, dokud směs nezhoustne. Poté ji nechte zcela vychladnout.
Do vychladlé směsi přidejte prolisovaný česnek, nastrouhaný zázvor, rybí omáčku a vločky gochugaru. Mrkev nakrájejte na tenké nudličky nebo nahrubo nastrouhejte, tuřín na tenké plátky a jarní cibulku na několikacentimetrové kousky. Všechnu zeleninu vmíchejte do připravené kořenicí pasty.
Zelí důkladně propláchněte pod studenou vodou, aby nebylo příliš slané, a dobře ho vymačkejte. V rukavicích zapracujte připravenou pastu do každého kousku zelí, aby bylo rovnoměrně obalené.
Kimči natlačte do čistých sterilizovaných sklenic o objemu 1000 ml tak, aby mezi zeleninou nezůstával vzduch. Sklenice neplňte až po okraj, protože během kvašení bude obsah pracovat. Nechte je 2–3 dny při pokojové teplotě a poté přesuňte do lednice, kde bude kimči dále zrát a získávat stále výraznější chuť.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová