Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Kill Bill 2: Autonehoda, nevraživost mezi herečkami ovlivňovala natáčení a incident, který narušil vztahy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kultovní snímek Kill Bill 2 provázelo napjaté natáčení plné osobních sporů. Zákulisí odkrývá nebezpečnou nehodu, rivalitu hereček i hvězdu na dávkách.
Kill Bill 2

Kill Bill 2

Zdroj: FOTO:© 2004 Miramax films, distr. AMC
Reklama
Další články z V Telce
Karate Tiger: Van Damme rozdával skutečné rány, ducha Bruce Lee museli předabovat a běloch s afrem hrál černocha
Karate Tiger: Van Damme rozdával skutečné rány, ducha Bruce Lee museli předabovat a běloch s afrem hrál černocha
Kód Enigmy: Cumberbatch nosil Turingovy falešné zuby, plakal na place a Enigmu vyzradilo jméno milenky
Kód Enigmy: Cumberbatch nosil Turingovy falešné zuby, plakal na place a Enigmu vyzradilo jméno milenky

Snímek Kód Enigmy přináší příběh geniálního matematika. Natáčení provázely skutečné slzy představitele...

Vinnetou Rudý gentleman: Tajná nevěra za zády režiséra a hromadná rvačka herců
Vinnetou Rudý gentleman: Tajná nevěra za zády režiséra a hromadná rvačka herců

Při natáčení snímku Vinnetou Rudý gentleman tekly litry alkoholu a létaly pěsti kvůli historii. Mimo záběry...

Hercule Poirot: Suchet držel devět měsíců dietu, štáb šetřil auta a přehlédl detail na krku mrtvé ženy
Hercule Poirot: Suchet držel devět měsíců dietu, štáb šetřil auta a přehlédl detail na krku mrtvé ženy

Natáčení seriálu Hercule Poirot provázela přísná dieta Davida Sucheta i omyly filmařů. V jedné z epizod...

Skutečný Dačický byl rváč a vrah. Z hrdiny Cechu panen kutnohorských mohl jít strach
Skutečný Dačický byl rváč a vrah. Z hrdiny Cechu panen kutnohorských mohl jít strach

Historická komedie Cech panen kutnohorských patří k vrcholům předválečné kinematografie a natáčení slavného...

Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...

Všechny články tohoto autora →
V Telce
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.