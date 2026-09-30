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Kešu máslo chutná jako dezert a funguje jako superpotravina. Ale pozor na kalorie!

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Jestli máte rádi oříšková másla, ale třeba to arašídové je na vás chuťově moc výrazné a zemité, pak by vás mohlo potěšit kešu máslo. Důvody, proč se mu dá docela snadno propadnout, vám hned řekneme.
příprava kešu másla

příprava kešu másla

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...

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