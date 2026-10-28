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Keřík vysoký půl metru pokryje skalku do šířky přes metr a plevel pod ním nemá šanci. Kvete jako zlatý koberec mezi kameny

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Kručinka lydijská dorůstá 30 až 50 centimetrů, do stran se však rozprostře přes metr. Koncem května ji celou zahalí zlatožluté kvítky.
Keřík vysoký půl metru pokryje skalku do šířky přes metr a plevel pod ním nemá šanci. Kvete jako zlatý koberec mezi kameny

Keřík vysoký půl metru pokryje skalku do šířky přes metr a plevel pod ním nemá šanci. Kvete jako zlatý koberec mezi kameny

Zdroj: Pixnio
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 28.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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