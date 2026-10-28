Keřík vysoký půl metru pokryje skalku do šířky přes metr a plevel pod ním nemá šanci. Kvete jako zlatý koberec mezi kameny

Kručinka patří k bobovitým rostlinám a její květy to prozrazují na první pohled. Jsou drobné a motýlovité, podle Zahradnictví Franc měří 8 až 10 mm a skládají se z pavézy a křídel. Západočeská zahradnická popisuje, jak se sdružují do krátkých hroznů na koncích loňských výhonů. Kvetení přichází koncem května a v červnu a trvá zhruba tři až čtyři týdny. Krátce, zato s plnou parádou.
Zlatý koberec na skalce: jak kvete kručinka lydijská
Hustota květů dělá z keříku sezonní dominantu celé skalky. Na převislých větvích jich bývá tolik, že ze zahrady na chvíli zmizí veškerá zeleň a zůstane souvislá zlatá plocha. Kvalitu rostliny potvrzuje i
profil RHS, podle něhož nese ocenění Award of Garden Merit. Britští zahradníci ho udělují jen dřevinám a trvalkám, které se v zahradách opakovaně osvědčily.
Mimo kvetení keřík nezmizí. Je sice opadavý, listy však podle Západočeské zahradnické hrají jen vedlejší roli. Fotosyntézu obstarávají hlavně zelené prutovité výhony, takže rostlina působí svěže i v zimě. RHS ji popisuje jako kompaktní keřík s šedozelenými obloukovitými až poléhavými větvemi. Celoroční struktura tedy zůstává, jen ztlumená.
Kručinka lydijská roste do šířky, ale chce čas
Rozměry odpovídají tomu, co si od půdopokryvného keříku slibujeme. Výšku 30 až 50 cm uvádějí Naše krásná zahrada, Franc i katalog Havlis. Západočeská zahradnická odhaduje konečnou šířku na 1 až 1,5 m. Převislé výhony se postupně prodlužují a sousední rostliny se k sobě přimykají, až vytvoří zapojený porost.
S tempem je ale třeba počítat realisticky. Franc uvádí roční přírůstek 10 až 15 cm, Západočeská zahradnická hovoří o pomalém až středně rychlém růstu a RHS odhaduje dospělost na pět až deset let. Z těchto čísel vychází jednoduchý výpočet: sazenice o průměru kolem 30 cm potřebuje několik sezon, než se roztáhne přes metr. Podle nás se kručinka hodí spíš pro zahrádkáře, kteří plánují s výhledem na roky, než pro toho, kdo chce mít skalku zakrytou do příští sezony.
Prodejci doporučují spon 80 cm. Na čtverec 0,8 × 0,8 m tak připadne jedna rostlina, což dělá přibližně 1,6 sazenice na metr čtvereční. V praxi stačí jedna až dvě rostliny na metr podle toho, jak rychle má plocha zarůst. Hustší výsadba se zapojí dřív, řidší ušetří peníze.
Plevel potlačuje kručinka mechanicky. Husté poléhavé výhony zastíní zem, semenům plevelů tak chybí světlo a déšť na svahu nesplavuje ornici tak snadno. RHS ji výslovně řadí mezi rostliny vhodné na svahy a do štěrkových zahrad. Než se porost uzavře, pomůže mezi sazenicemi vrstva drobného štěrku, která zároveň drží u kořenů sucho.
Slunný svah a štěrk: podmínky, bez kterých kručinka strádá
Domovinu kručinky popisuje databáze
Plants of the World Online: jihovýchodní Evropa až Sýrie, převážně Balkán. Odtud pochází její láska ke kamenitým, prohřátým a vyprahlým místům. Kdo jí takové stanoviště připraví, dočká se zlatého koberce. Kdo ji posadí do stínu nebo těžké hlíny, uvidí jen hubené pruty.
Nároky se dají shrnout do několika bodů:
Plné slunce. Ve stínu kvete chabě a porost zůstává řídký. Propustná půda. Písčitá nebo kamenitá, ideálně na svahu, v koruně zídky či na vyvýšeném záhonu. Chudý podklad. Kompost a hnojiva jí škodí. Západočeská zahradnická varuje, že živná a vlhká zem vede k měkkému růstu, slabému kvetení a krátké životnosti. Žádná stojící voda. Zimní mokro u kořenů rostlinu zahubí. Zahradnictví FLOS radí vybrat místo, kde voda po dešti rychle vsákne.
Jílovitou zahradu lze na kručinku připravit. Do výsadbové jámy patří vrstva drenážního štěrku, zemina se promísí s pískem a rostlina se vysadí nad úroveň okolního terénu. Vyvýšený kamenitý val funguje lépe než sebepečlivější zalévání.
Sucho zvládá. RHS ji uvádí jako odolnou vůči přísušku, Naše krásná zahrada doporučuje zalévat až při delším období bez deště. Výjimkou je první sezona po výsadbě, kdy mladé kořeny ještě vodu potřebují.
Mrazuvzdornost udávají prodejci různě: Havlis a Naše krásná zahrada kolem −25 °C, Franc −18 až −22 °C, FLOS opatrnějších −15 až −18 °C. Pro srovnání: podle přehledu
ČHMÚ klesla v prosinci 2025 minima na horských stanicích k −18 až −20 °C, Horská Kvilda zaznamenala −20,3 °C. V nížinách tedy kručinka obstojí bez potíží. V podhůří a mrazových kotlinách si zaslouží závětrné místo a hlavně suchou patu, protože mokrý mráz bývá zrádnější než samotná teplota. Řez jen zlehka, staré dřevo kručinka neobnoví
Péče o zakořeněnou kručinku je skromná, jedno pravidlo ale platí bez výjimky. Po odkvětu se zastřihují pouze mladé odkvetlé výhony, a to lehce, kvůli tvaru a zahuštění. RHS upozorňuje, že keřík tvrdý řez nesnáší a ze starého dřeva už nové výhony nevyrazí. Západočeská zahradnická dodává, že střih do bezlisté části zanechá trvalou mezeru a zanedbaný zestárlý exemplář se jen obtížně zmlazuje. Kdo tedy sahá po nůžkách, má být střídmý.
Toxikologickou kartu s jednoznačným verdiktem pro druh Genista lydia se nám dohledat nepodařilo. Profily RHS ani Univerzity Severní Karolíny u něj zvláštní varování neuvádějí. Platí obecná zásada RHS pro okrasné rostliny: květy ani lusky nejsou k jídlu a při podezření na požití dítětem nebo zvířetem je namístě kontaktovat lékaře či veterináře se vzorkem rostliny.
Kručinka, jalovec, nebo skalník? Co se na skalku hodí nejlépe
Na skalky se nejčastěji vysazuje jalovec polehlý a skalník Dammerův. Oba jsou stálezelené a spolehlivé, chybí jim však okamžik, kdy celá skalka vzplane.
Rostlina Olistění Hlavní efekt Výška a šířka Kručinka lydijská opadavá, zelené pruty zlatožlutý květ, konec května a červen 30 až 50 cm, přes 1 m Jalovec polehlý stálezelený jehličnan celoroční zelený až modravý koberec 15 až 60 cm, kolem 2,4 m Skalník Dammerův stálezelený bílé květy, červené bobule nízký, plazivý
Podle nás má kručinka na skalce navrch tam, kde majitel touží po výrazné sezonní podívané. Jalovec drží v zimě strukturu, skalník přidá plody a snese pestřejší půdy kromě velmi mokrých. Žlutou explozi ovšem nabídne jen kručinka. Kombinace jalovce na okraji a kručinky ve středu svahu spojí obojí.
Z partnerů ve skalce se s ní nejlépe potkají huseník kavkazský, tařička a plamenka šídlovitá, které kvetou od března či dubna do května. Pro souběh s kručinkou vybírejte jejich pozdější odrůdy. Kostřava přidá modrošedý kontrast listů a rozchodníky převezmou štafetu v létě. Pozor jen na nízké polštářové skalničky těsně u kručinky: převislé větve je časem zastíní.
Sehnat se dá i v Česku, třebaže patří spíš k raritám. Zahradnictví FLOS ji nabízí za 399 Kč v kontejneru 2,5 l, Západočeská zahradnická za 449 Kč ve čtyřlitrovém květináči, kde ji sami prodejci označují za položku, která se na skladě dlouho neohřeje. Na metr čtvereční tak vychází investice zhruba 400 až 900 Kč. Sázet se vyplatí na jaře nebo na podzim, kontejnerové rostliny snesou i letní termín s pečlivější zálivkou.
Údaje o šířce se mezi zdroji liší: české školky uvádějí přes metr až 1,5 m, britská RHS opatrnějších 0,5 až 1 m. Plevel kručinka spolehlivě dusí až po zapojení porostu, do té doby mezi sazenicemi pomůže štěrkový mulč a občasné pletí. A souvislý koberec přes metr vzniká v horizontu několika let, nikoli během jediné sezony.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková