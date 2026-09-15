Keita sázel sám na sebe. Novotný vysvětlil, co tehdy v OKTAGONu skutečně platiloPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Keita sázel sám na sebe. Novotný vysvětlil, co tehdy v OKTAGONu skutečně platilo
UFC 331 dostane mimo běžné odměny ještě speciální bonus 50 tisíc dolarů (asi 1,05 milionu korun). Dana...
Navajo Stirling je nejčastěji skloňovaným soupeřem Jiřího Procházky. Pokud se spekulace potvrdí, českého...
Michael Page zakončil smlouvu s UFC čtvrtou výhrou v řadě, přesto novou nabídku nedostal. Nejvíc mu vadí...
Bývalá šampionka UFC Joanna Jędrzejczyk se po konci kariéry objevila v úplně jiné roli. V polské verzi...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
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