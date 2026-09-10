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Kefír zředěný vodou 1:10 dokáže s okurkami něco, co běžné hnojivo nezvládne. Stačí zalít ke kořenům

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Aby byly rostliny okurek zdravé a hojně plodily, vyžadují si určitou péči. Je potřeba jim dodat živiny a pravidelně je zalévat. V době nízkých teplot totiž přežijí jen silné rostliny.
okurky

okurky

Zdroj: Freepik
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