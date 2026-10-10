Kecmanovič na Menšíka nestačí. Český tenista ho potřetí v kariéře porazil bez ztráty setu a narazí na další překážku

Páteční dopoledne na dvorci Show Court 3 nepřineslo velké drama, a to bylo pro Menšíka dobře. Jako třináctý nasazený hráč turnaje šel díky volnému losu rovnou do druhého kola. Po zápase s Miomirem Kecmanovićem, který začal v 11:34, se po necelé hodině mohl vrátit do šatny. Srb na něj nenašel odpověď ani potřetí v kariéře. Menšík nasázel 14 es, nemusel odvracet jediný brejkbol a sám proměnil všechny tři, které si vypracoval. Tato hladká výhra ale v šanghajském pavouku znamená spíš splněnou povinnost než velkou zprávu. Skutečný test jeho formy přijde až ve třetím kole proti Franciscu Cerúndolovi. Na Argentince Menšík zatím nevyzrál ani jednou, naposledy mu podlehl před necelým týdnem v Pekingu.
59 minut bez jediného brejkbolu
Čísla z utkání mluví jasně. Podle detailních statistik serveru Onlajny.eu Menšík udržel všech svých devět servisů. Po vlastním podání získal 79 % bodů a celkově vyhrál 56 výměn, Kecmanović 43. Rozdíl třinácti bodů ve dvousetovém zápase odpovídá tomu, jak utkání probíhalo.
Kecmanović přitom nepodával špatně. Oba hráči měli dlouhé úseky, kdy si servis drželi bez potíží. Srb ale třikrát zaváhal a Menšík pokaždé udeřil. Rozhodlo hlavně druhé podání: Kecmanović po něm vyhrál jen 4 ze 16 bodů. Menšík na pomalejší druhý servis nastupoval agresivně, posílal returny hluboko a soupeře tlačil do obrany.
Na konci zápasu tuto zbraň předvedl naplno. Za stavu 5:3 ve druhém setu soupeřův servis jen nevracel do hry, ale rovnou ho trestal. Trefil tři vítězné returny v řadě a zápas uzavřel brejkem. Nebylo to jen servisní představení, na které jsou fanoušci u dvoumetrového Čecha zvyklí.
Podle nás ukázal Menšík hlavně vyrovnanost. Kecmanovićovi neutekl jedním trikem. Spojil razanci na podání, jistotu ve vlastních hrách a schopnost potrestat každé zaváhání. Pro Šanghaj je to důležité také proto, že sem Menšík přijel potřetí a teprve teď postoupil do třetího kola.
Třetí výhra, šestý set v řadě
S Kecmanovićem se Menšík potkal poprvé ve Vídni v roce 2024 a zvítězil 6:3, 7:6. O rok později ho porazil v Pekingu 7:5, 6:4. Šanghajská výhra tak navazuje na jasný vzorec.
|Rok
|Turnaj
|Výsledek pro Menšíka
|2024
|Vídeň
|6:3, 7:6
|2025
|Peking
|7:5, 6:4
|2026
|Šanghaj
|6:3, 6:3
Bilance je 3:0 na zápasy a 6:0 na sety. Jen jednou se Kecmanović dostal do tiebreaku, jinak na Čecha nedosáhl. Tento souboj Menšíkovi zjevně sedí. Srb hraje solidní tenis od základní čáry, ale proti hráči s tak silným servisem nemá dost zbraní, aby převzal iniciativu.
Svou roli hraje i rozdílný vývoj kariér obou hráčů. Kecmanović byl v lednu 2023 na 27. místě žebříčku, dnes se podle databáze TennisDB pohybuje kolem 61. příčky. Letos má zápornou bilanci 15 výher a 23 proher a ani v kariéře nemá kladné skóre (176:192). Podle nás nejde o náhlý propad. Kecmanović je spíš dlouhodobě hráčem mezi širší špičkou a středem žebříčku, který se do první dvacítky nikdy pevně neprosadil. V Šanghaji v prvním kole přehrál Šó Šimabukura 6:2, 6:4, na Menšíka to ale nestačilo.
Menšík je naopak podle TennisDB patnáctým hráčem světa, kariérní maximum má z 2. března 2026, kdy byl dvanáctý. Letos má bilanci 32 výher a 16 proher. Sezonu odstartoval titulem v Aucklandu, pokračoval osmifinálem Australian Open, semifinálem v Dauhá a čtvrtfinálem v Dubaji. Pro Kecmanoviće je to dnes jiná liga.
Cerúndolo: soupeř, na kterého zatím nemá recept
Ve třetím kole Menšíka čeká Francisco Cerúndolo. Argentinec je v turnaji nasazený jako jednadvacítka a ve druhém kole porazil Romana Safiullina 7:6, 6:3. Podle žebříčku by měl být favoritem Menšík. Výsledky ale ukazují opak.
Podle přehledu webu Tennis Explorer vede Cerúndolo vzájemnou bilanci 3:0:
- Peking 2024: 6:7, 1:6
- Madrid 2025: 6:3, 6:7, 2:6
- Peking 2026: 3:6, 3:6
Dvakrát spolu hráli na tvrdém povrchu, jednou na antuce, a pokaždé vyhrál Argentinec. Nejvíce znepokojivý je poslední zápas. Hrál se 3. října, tedy před necelým týdnem, a Menšík v něm prohrál dvakrát 3:6. Nedokázal Cerúndolovi vnutit svůj rytmus. Do Pekingu přitom přijel ve slušné formě a předtím porazil Alexandra Bublika.
Cerúndolo je typově úplně jiný soupeř než Kecmanović. Patří k hráčům, kteří jsou nejsilnější z forhendové strany, umějí dávat míčům rotaci a vydrží dlouhé výměny. Menšíkův servis ho nerozhodí tolik jako Srba a v delších výměnách se Argentinec cítí lépe. Vzorec, který na Kecmanoviće platí spolehlivě, zatím proti Cerúndolovi nefungoval.
Proto by bylo předčasné číst páteční výhru jako jasný signál velkého tažení. Menšíkova forma je zatím smíšená. Databáze TennisDB před zápasem s Kecmanovićem uváděla jeho poslední čtyři výsledky jako dvě výhry a dvě prohry. Teprve zápas s Cerúndolem ukáže, jestli je Šanghaj pro Menšíka posunem, nebo jen dalším turnajem, kde narazí na stejnou zeď.
Co je ve hře: body, peníze a pavouk
Postupem do třetího kola má Menšík podle oficiálního webu turnaje jistých 50 bodů do žebříčku a zhruba 1,4 milionu korun. Výhra nad Cerúndolem by znamenala osmifinále, 100 bodů a přibližně 2,4 milionu korun.
Přesný dopad na žebříček teď spočítat nelze, záleží na bodech, které Menšík obhajuje, i na výsledcích ostatních hráčů. Jedno ale platí: každý bod v Šanghaji mu pomáhá udržet se v první šestnáctce. To je místo, které na velkých turnajích zaručuje výhodnější nasazení a zajišťuje, že se hráč v prvních kolech vyhne těm nejlepším.
Vítěz zápasu Menšíka s Cerúndolem bude pokračovat v části pavouka, kde jsou mimo jiné Ben Shelton a vítěz souboje Uga Humberta s Arthurem Géou. Cesta dál je tedy otevřená, ale zjednodušená není. Podle nás bude osmifinále reálné jen tehdy, když Menšík konečně zlomí sérii proti Cerúndolovi.
Jak si vedou další Češi a kde zápas sledovat
Do hlavní soutěže v Šanghaji nastoupilo pět Čechů. Kromě Menšíka jsou to Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a Dalibor Svrčina. Svrčina si připsal cennou výhru nad Cameronem Norriem ve třech setech, Kopřiva naopak nestačil na Zizou Bergse a prohrál ve dvou setech. Macháčův páteční souboj s Bublikem podle dostupných přehledů ještě neskončil. Lehečka má na programu v sobotu 10. října zápas s Portugalcem Nunem Borgesem.
Čas Menšíkova zápasu s Cerúndolem zatím není potvrzený. Upřesní ho oficiální program turnaje, třetí kolo začne po dohrání druhého. V Česku turnaj vysílají Oneplay Sport a Premier Sport, které mají v programu přímé přenosy z Rolex Shanghai Masters.
Proti Kecmanovićovi Menšík předvedl všechno, co se od něj čekalo: silný servis, chladnou hlavu a returny, kterými rozhodl. Proti Cerúndolovi mu ale tyto zbraně zatím nepomohly a Argentinec ho před necelým týdnem v Pekingu porazil bez většího odporu. Bilance 3:0 proti Kecmanovićovi je v pořádku. Pro šanghajský turnaj teď ale bude důležitější, jestli se Menšíkovi podaří zlomit bilanci 0:3 proti Cerúndolovi.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář