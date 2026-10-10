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Kecmanovič na Menšíka nestačí. Český tenista ho potřetí v kariéře porazil bez ztráty setu a narazí na další překážku

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Jakub Menšík otevřel Šanghaj výhrou nad Kecmanovićem 6:3, 6:3 za 59 minut a nepustil ho k jedinému brejkbolu. Teď ho čeká hráč, kterého zatím nikdy neporazil.
Kecmanovič na Menšíka nestačí. Český tenista ho potřetí v kariéře porazil bez ztráty setu a narazí na další překážku

Kecmanovič na Menšíka nestačí. Český tenista ho potřetí v kariéře porazil bez ztráty setu a narazí na další překážku

Zdroj: Roland Garros / Phillipe Montigny / FFT
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 10.10.2026 14:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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