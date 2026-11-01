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Ke svatomartinské huse dělám tento úžasně nadýchaný houskový knedlík. Podle tohoto osvědčeného receptu se vždy povede na 100 %

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Měkký uvnitř, plný kousků housky a připravený nasát každou kapku omáčky. Domácí kynutý knedlík zvládnete i bez velkých zkušeností.
Ke svatomartinské huse dělám tento úžasně nadýchaný houskový knedlík. Podle tohoto osvědčeného receptu se vždy povede na 100 %

Ke svatomartinské huse dělám tento úžasně nadýchaný houskový knedlík. Podle tohoto osvědčeného receptu se vždy povede na 100 %

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 05:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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