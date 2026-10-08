Ke stolu usedla s 10 psy a každý měl svou židli. Video z narozenin 89leté Marie nasbíralo 320 tisíc lajků za pár dní

Ve spoustě domácností jsou chlupatí mazlíčci plnohodnotnými členy rodiny. Pro páníčky jsou nepostradatelnými parťáky, kteří nesmějí chybět při důležitých událostech. Vyprávět by o tom mohla devětaosmdesátiletá seniorka Maria, která
žije ve velkém domě se svou dcerou a deseti psy. Když slavila své narozeniny, k slavnostní tabuli spolu s ní zasedli i roztomilí chlupáči, které z celého srdce miluje. Chlupáči seděli spořádaně kolem stolu
V den svých 89. narozenin ukázala brazilská stařenka Maria světu, že zvířata jsou pro ni stejně důležitá jako lidé. Ke slavnostně prostřenému stolu usedla se svou dcerou Vitorií Abencoadaovou a deseti
mazlíčky, s nimiž tráví každý den většinu svého času. Video z kuriózní oslavy se stalo hitem a na platformě TikTok se šířilo rychlostí blesku. Diskutující překvapilo, jak spořádaně se během hostiny psi chovali. Zdroj fotografie: Depositphotos
Všichni chlupáči vychovaně seděli kolem prostřeného stolu každý na své židli a pokojně sledovali oslavu. Na večírku se podávalo jak jídlo pro lidi, tak pro psy. Maria šťastná, že je obklopená těmi, které má nejraději, a
nadšená, že se všichni skvěle baví. „V domě je pořád rušno. Máma miluje své psy a ráda se s nimi mazlí. Pejskům se líbilo být součástí oslavy jejích narozenin. Chováme se k nim jako k členům rodiny. Všeho se účastní,“ cituje Vitorii server ElComercio. Starat se o deset psů není snadné
Pokročilý věk nebrání seniorce v tom, aby se o své chlupáče dobře starala, přestože zvládnout celou smečku složenou z jedinců různých plemen není legrace. Podle webu
TN je nezbytné věnovat jim dostatečnou péči, pozornost, čas i náklonnost. Také je třeba poskytnout mazlíčkům dostatek místa, aby se cítili komfortně, pravidelně je venčit a také počítat s celkem vysokými výdaji za krmivo. @vitoriaabencoada
E hoje a Vovó Maria completa 90 anos com muita saude! Viva a vovó, vivaaa!!
♬ som original – Vitoria Abençoada
Maria se tím ale nenechává nijak zneklidňovat. Všechno skvěle zvládá a navíc je ráda, že může svůj život s někým sdílet. Její náklonnost k roztomilým společníkům je podle dcery prý tak hluboká, že je považuje téměř za
vnoučata, která si hrají a pobíhají po domě. Video z poněkud nestandardního večírku vyvolalo na internetu rozruch. Během pár dnů stihlo nasbírat přes 320 tisíc lajků a tisíce komentářů.
Zdroj:
DámskýDeník.cz
Autor:
Redakce DámskýDeník