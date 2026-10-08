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Ke stolu usedla s 10 psy a každý měl svou židli. Video z narozenin 89leté Marie nasbíralo 320 tisíc lajků za pár dní

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Desítka chlupatých mazlíčků, které seniorka považuje za členy své rodiny, seděla spořádaně kolem slavnostně prostřené tabule a pokojně sledovala oslavu.
Seniorka s narozeninovým dosrtem

Seniorka s narozeninovým dosrtem

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 15:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

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