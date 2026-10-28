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Ke slavnostnímu obědu dělám jedině tuto pečenou krkovičku – díky osvědčenému fíglu je maso krásně šťavnaté a jde krájet klidně i lžící

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Pokud nevíte, co připravit hostům ke slavnostnímu obědu, je krkovice pečená v celku se zeleninou perfektní volbou. Ohromí šťavnatostí, křupavou kůrkou a křehkostí.
Ke slavnostnímu obědu dělám jedině tuto pečenou krkovičku – díky osvědčenému fíglu je maso krásně šťavnaté a jde krájet klidně i lžící

Ke slavnostnímu obědu dělám jedině tuto pečenou krkovičku – díky osvědčenému fíglu je maso krásně šťavnaté a jde krájet klidně i lžící

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 05:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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