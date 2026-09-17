Když zbydou brambory nebo kaše, volba je jasná – stačí přidat pár základních surovin a geniální placky jsou na světě během chvilky

Brambory jsou jednou z těch surovin, které máme doma skoro vždycky. A když vám po obědě zbydou vařené brambory nebo bramborová kaše, nemusíte přemýšlet, jak je druhý den znovu využít. Stačí z nich připravit jednoduché placičky, které na pánvi krásně zezlátnou, na povrchu jsou příjemně křupavé a uvnitř zůstanou měkké. Je to přesně ten typ jídla, který vznikne z obyčejných surovin, ale výsledek překvapí svou chutí.
Bramborové placky se připravují v mnoha zemích a každá kuchyně má svou oblíbenou podobu. Ve Skotsku jsou známé jako tattie scones a tradičně se dělají právě z vařených brambor, mouky a másla. Od českých bramboráků se proto liší nejen přípravou, ale také chutí. Nečekejte výrazně kořeněnou placku ze syrových brambor, ale jemnou bramborovou pochoutku se zlatavým povrchem.
Recept si navíc můžete snadno přizpůsobit podle toho, co máte rádi. Do těsta se hodí nastrouhaný čedar nebo jiný výraznější sýr, který placičkám dodá zajímavější chuť. Výborné jsou také s trochou čerstvé pažitky nebo petrželky. K snídani je můžete doplnit vejcem, jako příloha se zase hodí k masu nebo zelenině.
Nejlepší jsou ještě teplé, kdy krásně křupnou při prvním soustu a uvnitř zůstávají vláčné. Pokud tedy příště zbydou brambory od oběda, určitě je nevyhazujte. Z pár běžných surovin z nich během chvilky vykouzlíte jídlo, které může být jednoduchou večeří, snídaní i chutnou přílohou.
Brambory oloupejte, nakrájejte na stejně velké kousky a vložte do hrnce. Zalijte je studenou vodou a vařte 15–20 minut, dokud úplně nezměknou. Poté je důkladně sceďte a nechte několik minut odpařit přebytečnou vlhkost.
Uvařené brambory ještě teplé důkladně rozmačkejte na hladkou kaši. Přidejte máslo, sůl a pepř a vše dobře promíchejte. Pokud používáte bramborovou kaši, která už obsahuje máslo a je dostatečně hustá, množství másla můžete podle její konzistence upravit.
Hladkou mouku smíchejte s práškem do pečiva a postupně ji přidejte k bramborové kaši. Směs krátce zpracujte, jen dokud nevznikne měkké těsto. Pokud se příliš lepí, přidejte trochu mouky, ale nepřidávejte jí zbytečně mnoho, aby placičky neztratily svou jemnost.
Pokud chcete sýrovou variantu, vmíchejte do těsta nastrouhaný čedar nebo rozdrobený sýr s modrou plísní. Těsto rozdělte na tři části a každou na pomoučeném válu rozválejte na placku silnou přibližně 5 mm. Placky nemusí být dokonale pravidelné, protože právě jejich domácí vzhled jim sluší.
Každou placku rozkrájejte na čtyři trojúhelníky. Lehce je poprašte moukou, aby se při přenášení netrhaly. Pokud těsto působí příliš měkce, nechte jednotlivé kousky před opékáním několik minut odpočinout.
Rozehřejte nepřilnavou pánev bez oleje nebo jen s velmi malým množstvím másla. Trojúhelníkové placičky opékejte na středním plameni přibližně 3–4 minuty z každé strany, dokud nebudou na povrchu zlatavé a místy krásně opečené.
Hotové placičky podávejte ještě teplé. Výborné jsou samotné, se sýrem nebo sázeným vejcem, ale můžete je servírovat také jako přílohu k masu či zelenině.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová