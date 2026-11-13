Když upeču tyto housky s česnekovým máslem, rodina krouží kolem trouby. Vychladnout nestihnou téměř nikdy – do minuty jsou pryč

Čekáte návštěvu a rádi byste na stůl připravili něco, co hosty překvapí ještě dřív, než usednou ke stolu? Místo kupovaného pečiva zkuste nadýchané housky s česnekovým máslem, které se pečou těsně vedle sebe a po upečení se dají snadno odtrhávat. Jakmile se z trouby začne linout vůně česneku, čerstvé petrželky a rozpuštěného másla, bude těžké odolat a neochutnat ještě před servírováním.
Jejich kouzlo spočívá v kontrastu mezi měkkým, vláčným středem a zlatavým povrchem posypaným parmazánem. Česnek dodá máslu výraznou chuť, petrželka s pažitkou ho příjemně osvěží a sýr se během pečení promění v jemně slanou krustičku. Díky kynutému těstu zůstávají housky nadýchané a jednotlivé kousky se od sebe oddělují tak snadno, že se u stolu nejspíš nebude čekat na krájení ani na talířky.
Podobné pečivo se hodí všude tam, kde chcete obyčejné pohoštění trochu ozvláštnit. Můžete ho postavit doprostřed stolu k obloženým mísám, nabídnout jako přílohu k husté zeleninové polévce nebo podávat k masu s omáčkou. Výhodou je i to, že těsto můžete připravit s předstihem a nechat ho vykynout, zatímco se věnujete ostatním přípravám. Jen počítejte s tím, že česneková vůně přiláká do kuchyně nejednoho zvědavce.
Základní chuť snadno přizpůsobíte tomu, co máte rádi. Část petrželky můžete nahradit bazalkou nebo rozmarýnem, parmazán vyměnit za jiný tvrdý sýr a pro pikantnější variantu přidat do másla špetku chilli. Housky chutnají nejlépe ještě teplé, kdy je jejich střed krásně měkký a máslo se vsakuje do každého sousta. Skvěle doplní rajčatovou polévku, těstoviny, grilované maso i sýrové a zeleninové dipy. A pokud chystáte večer s přáteli, položte je na stůl rovnou v zapékací formě. Každý si odtrhne svůj kousek a pohoštění bude působit neformálně, voňavě a přitom nápaditě.
Smíchejte mouku se sušeným droždím, cukrem a solí ve větší míse. Přilijte vlažné mléko, přidejte vejce a rozpuštěné, vychladlé máslo. Vše zpracujte v hladké těsto a hněťte přibližně 8 minut, dokud nebude pružné a nebude se příliš lepit na ruce.
Přikryjte mísu čistou utěrkou a nechte těsto na teplém místě kynout přibližně 60 minut. Během této doby by mělo viditelně zvětšit svůj objem. Mezitím připravte česnekové máslo, abyste měli vše nachystané pro další práci.
Rozpusťte máslo určené na potření a nechte ho krátce zchladnout. Přidejte prolisovaný česnek, nadrobno nasekanou petrželku a pažitku, potom směs osolte a opepřete podle chuti. Vše dobře promíchejte, aby se bylinky a česnek v másle rovnoměrně rozprostřely.
Vykynuté těsto přeneste na lehce pomoučenou pracovní plochu a rozdělte ho na 8 větších nebo 16 menších dílů. Z každého kousku vytvarujte hladkou kuličku a skládejte je těsně vedle sebe do máslem vymazané zapékací formy.
Povrch těsta potřete částí česnekového másla a posypte strouhaným parmazánem. Formu volně přikryjte utěrkou a nechte housky ještě přibližně 20 minut kynout. Mezitím předehřejte troubu na 180 °C, aby byla připravená hned po dokynutí.
Vložte formu do předehřáté trouby a pečte přibližně 25 minut, dokud povrch nezezlátne a sýr se lehce nezapeče. Ke konci pečení housky zkontrolujte, protože menší kousky mohou být hotové o něco dříve. Pokud povrch příliš rychle tmavne, přikryjte formu volně alobalem.
Upečené housky vyjměte z trouby a nechte je několik minut odpočinout. Podle chuti je ještě lehce potřete zbylým česnekovým máslem, dokud jsou teplé. Podávejte je nejlépe čerstvé, aby vynikla jejich měkká střídka, vůně bylinek a jemně křupavý sýrový povrch.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová